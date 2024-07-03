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Панъевропейский STOXX 600 растет после заявлений Пауэлла

Панъевропейский STOXX 600 растет после заявлений Пауэлла - 03.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 растет после заявлений Пауэлла

Европейские фондовые рынки в среду повышаются. Инвесторов воодушевили высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пользу мягкой... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:45+0300

2024-07-03T11:45+0300

2024-07-03T11:45+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду повышаются. Инвесторов воодушевили высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пользу мягкой денежно-кредитной политики. Участники рынков ждут второй тур выборов во Франции и всеобщие выборы в Великобритании.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.09 по Гринвичу вырос на 0,3%, повышаясь во второй раз за последние семь сессий.Американский индекс S&P 500 во вторник закрылся выше отметки 5500 пунктов после того, как Пауэлл заявил в ходе выступления, что последние данные свидетельствуют о "значительном прогрессе", добавив при этом, что ФРС необходимо получить больше статистики, прежде чем менять политику.Ключевой французский индекс поднялся на 0,4%, так как оппоненты "Национального объединения" активизировали попытки отстранить ультраправую партию от власти: все больше кандидатов согласились отказаться от участия во втором туре выборов в эти выходные, чтобы избежать дробления голосов.Британский индекс FTSE 100 также прибавил 0,4% в преддверии выборов 4 июля, которые привести к окончанию 14-летнего правления консерваторов.Акции Volkswagen подорожали на 0,4% после того, как американский производитель электромобилей Rivian опроверг сообщение СМИ о расширении партнерства с немецким автопроизводителем.

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рынки, фондовые рынки европы