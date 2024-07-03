https://1prime.ru/20240703/kamaz-849705970.html

Акционеры "Камаза" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Камаза" утвердили дивиденды за 2023 год - 03.07.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Камаза" утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры "Камаза" на годовом собрании утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 4,49 рубля на акцию, сообщила компания. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:13+0300

2024-07-03T15:13+0300

2024-07-03T15:13+0300

камаз

дивиденды

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Камаза" на годовом собрании утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 4,49 рубля на акцию, сообщила компания. "Выплатить по результатам деятельности ПАО "КАМАЗ" за 2023 год дивиденды в размере 4 (четыре) рубля 49 копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2023 год составила 12,7 миллиарда рублей (рост в 2,4 раза в годовом выражении), выручка - 354,7 миллиарда рублей (+33%). В прошлом году "Камаз" выплачивал дивиденды по итогам 2022 года в размере 1,84 рублей на акцию. Тогда из чистой прибыли по РСБУ на эти цели был направлен 1,3 миллиард рублей. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.

https://1prime.ru/20240702/dividendy-849662383.html

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камаз, дивиденды