Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/kostin-849709515.html
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:57+0300
2024-07-03T15:57+0300
экономика
андрей костин
россия
инвесторы
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки боязнь пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
андрей костин, россия, инвесторы
Экономика, Андрей Костин, РОССИЯ, инвесторы
15:57 03.07.2024
 
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин

Костин: рано или поздно в РФ придут иностранные инвесторы, боязнь пройдет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Костин,
Андрей Костин,
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки боязнь пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации", - добавил он.
 
ЭкономикаАндрей КостинРОССИЯинвесторы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала