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Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин

Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин - 03.07.2024, ПРАЙМ

Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин

Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:57+0300

2024-07-03T15:57+0300

2024-07-03T15:57+0300

экономика

андрей костин

россия

инвесторы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки боязнь пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

андрей костин, россия, инвесторы