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Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:57+0300
2024-07-03T15:57+0300
2024-07-03T15:57+0300
экономика
андрей костин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин. "Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России. "Сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки боязнь пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации", - добавил он.
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андрей костин, россия, инвесторы
Экономика, Андрей Костин, РОССИЯ, инвесторы
Боязнь иностранных инвесторов рано или поздно пройдет, считает Костин
Костин: рано или поздно в РФ придут иностранные инвесторы, боязнь пройдет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Финансовая сфера сегодня наиболее чувствительная и иностранные инвесторы боятся, но рано или поздно боязнь пройдет и они придут в Россию, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Я думаю, что рано или поздно к нам придут иностранные инвесторы, потому что мы видим четкий избыток денег в странах Аравийского полуострова, у других... Да и у Китая на самом деле есть деньги, и они бы могли вообще спокойно заместить деньги западных стран", - сказал Костин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Сегодня финансовая сфера наиболее чувствительная, инвесторы боятся. Я думаю, что все-таки боязнь пройдет по мере стабилизации геополитической ситуации", - добавил он.