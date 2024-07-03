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Нефтяные фьючерсы растут на фоне сокращения запасов

Нефтяные фьючерсы растут на фоне сокращения запасов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Нефтяные фьючерсы растут на фоне сокращения запасов

Цены на нефть выросли в среду после того, как отраслевые данные указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, в то время... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:39+0300

2024-07-03T11:39+0300

2024-07-03T11:39+0300

рынки

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в среду после того, как отраслевые данные указали на более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, в то время как рынок следил за ростом напряженности на Ближнем Востоке.Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.30 по Гринвичу выросли на 47 центов, или 0,5%, до 86,71 доллара за баррель, достигнув 10-недельного максимума. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на 43 цента, или 0,5%, до 83,24 доллара за баррель, и были не так далеко от двухмесячного максимума, достигнутого ранее на этой неделе.Во вторник оба сорта подешевели на фоне ослабления опасений о том, что ураган "Берил" нарушит добычу в Мексиканском заливе. По данным Национального центра по ураганам США, ожидается, что к концу этой недели ураган ослабнет до тропического шторма и войдет в Мексиканский залив."Если раньше цены росли из-за опасений перебоев в поставках из-за урагана 'Берил', то теперь, возможно, произойдет некоторый откат, поскольку все больше факторов указывают на ограниченное потенциальное воздействие, - сказал Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG. – При этом значительное сокращение запасов сырой нефти в США оказало некоторую поддержку ценам, в то время как напряженность на Ближнем Востоке сохраняется", - добавил Йип.Запасы сырой нефти в США за неделю 22-28 июня снизились на 9,163 млн баррелей, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). В то же время запасы бензина выросли на 2,468 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 740 000 баррелей.Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали сокращения запасов сырой нефти на 700 000 баррелей, падения запасов бензина на 1,3 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей."Цены на нефть получили поддержку от данных по запасам сырой нефти в США, но рост котировок был ограниченным, так как некоторые инвесторы все еще стремились зафиксировать прибыль от недавнего ралли, в ходе которого цены достигли максимальных уровней с апреля", - сказал Мицуру Мураиси, аналитик Fujitomi Securities.Управление энергетической информации (EIA) должно опубликовать свои еженедельные данные по запасам в 14.30 по Гринвичу.Между тем, как ожидается, что спрос на бензин в США активизируется с началом сезона летних путешествий после праздника Дня независимости на этой неделе. Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что количество поездок в праздничный период будет на 5,2% выше, чем в 2023 году, а количество поездок на автомобилях увеличится на 4,8%.На Ближнем Востоке израильские войска во вторник подвергли бомбардировке несколько районов южной части сектора Газа, в результате чего тысячи палестинцев покинули свои дома. Израильские военные и ливанская вооруженная группировка "Хезболла" также вели перестрелку на южной границе Ливана."Угроза войны между Израилем и 'Хезболлой' в сочетании с риском расширения конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, могут привести к повышению нашего краткосрочного прогноза", - говорит Вивек Дхар, аналитик Commonwealth Bank of Australia.

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рынки, мировой рынок нефти