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Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:33+0300
2024-07-03T12:33+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента."Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ", — отмечается в заявлении.Кроме того, во время приостановки любые изменения в регламенте Ассамблеи, направленные на ущемление интересов российской делегации, считаются недействительными.Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь дала указание Международному комитету Совета Федерации незамедлительно информировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в работе организации. Решение о приостановке связано с тем, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации из-за "российской агрессии на Украине". Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия, а спикер Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Она отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ стала ангажированной.
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россия, обсе
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ
12:33 03.07.2024
 
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк*Наблюдатели ОБСЕ
*Наблюдатели ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента.
"Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ", — отмечается в заявлении.
Кроме того, во время приостановки любые изменения в регламенте Ассамблеи, направленные на ущемление интересов российской делегации, считаются недействительными.
Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь дала указание Международному комитету Совета Федерации незамедлительно информировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в работе организации.
Решение о приостановке связано с тем, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации из-за "российской агрессии на Украине". Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия, а спикер Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Она отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ стала ангажированной.
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ
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