https://1prime.ru/20240703/obse-849692495.html
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:33+0300
2024-07-03T12:33+0300
2024-07-03T12:33+0300
политика
россия
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_7d7939c7dcda66971149acd6e868dd9d.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента."Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ", — отмечается в заявлении.Кроме того, во время приостановки любые изменения в регламенте Ассамблеи, направленные на ущемление интересов российской делегации, считаются недействительными.Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь дала указание Международному комитету Совета Федерации незамедлительно информировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в работе организации. Решение о приостановке связано с тем, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации из-за "российской агрессии на Украине". Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия, а спикер Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Она отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ стала ангажированной.
https://1prime.ru/20240702/obse-849676774.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_28113b069a4f1149937d163fe39d81b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента.
"Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ", — отмечается в заявлении.
Кроме того, во время приостановки любые изменения в регламенте Ассамблеи, направленные на ущемление интересов российской делегации, считаются недействительными.
Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь дала указание Международному комитету Совета Федерации незамедлительно информировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в работе организации.
Решение о приостановке связано с тем, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации из-за "российской агрессии на Украине". Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия, а спикер Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Она отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ стала ангажированной.
Совфед 3 июля обсудит приостановку участия делегации РФ в ПА ОБСЕ