https://1prime.ru/20240703/obse-849692495.html

Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации одобрил приостановку участия делегации России в ПА ОБСЕ

Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:33+0300

2024-07-03T12:33+0300

2024-07-03T12:33+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сказано в заявлении обеих палат российского парламента."Сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации ФС РФ в ПА ОБСЕ", — отмечается в заявлении.Кроме того, во время приостановки любые изменения в регламенте Ассамблеи, направленные на ущемление интересов российской делегации, считаются недействительными.Спикер СФ Валентина Матвиенко в свою очередь дала указание Международному комитету Совета Федерации незамедлительно информировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ о приостановке участия российской делегации в работе организации. Решение о приостановке связано с тем, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации из-за "российской агрессии на Украине". Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам выступил за приостановку участия, а спикер Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу. Она отметила, что Парламентская ассамблея ОБСЕ стала ангажированной.

https://1prime.ru/20240702/obse-849676774.html

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