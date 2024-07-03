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Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов
Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов
Совет Федерации одобрил законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ и Федерального фонда обязательного медицинского... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:56+0300
2024-07-03T12:56+0300
экономика
россия
совфед
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год. БЮДЖЕТ СОЦФОНДА Первым законом предусматривается утверждение отчета об исполнении бюджета Социального фонда за прошлый год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, общий объем доходов фонда составил 13 триллионов 212,702 миллиарда рублей, расходов - 13 триллионов 819,693 миллиарда рублей. Объем межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составил 4,019 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ - 278,465 миллиарда рублей, из бюджета ФОМС - 87,651 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Соцфондом было направлено 13,4 триллиона рублей. БЮДЖЕТ ФОМС Вторым законом предусматривается утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу. В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%. Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей. Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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россия, совфед
Экономика, РОССИЯ, Совфед
12:56 03.07.2024
 
Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов

Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2023 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил законы об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 год.
БЮДЖЕТ СОЦФОНДА
Первым законом предусматривается утверждение отчета об исполнении бюджета Социального фонда за прошлый год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей.
В части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, общий объем доходов фонда составил 13 триллионов 212,702 миллиарда рублей, расходов - 13 триллионов 819,693 миллиарда рублей.
Объем межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составил 4,019 триллиона рублей, из бюджетов субъектов РФ - 278,465 миллиарда рублей, из бюджета ФОМС - 87,651 миллиарда рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Соцфондом было направлено 13,4 триллиона рублей.
БЮДЖЕТ ФОМС
Вторым законом предусматривается утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за прошлый год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета фонда превысили прогнозный объем, что позволило выполнить все принятые на 2023 год социальные обязательства, сказано в пояснительной записке к документу.
В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиардов 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%.
Трансферты из федерального бюджета в бюджет фонда составили 428 миллиардов 928,2 миллиона рублей. А размер межбюджетных трансфертов из ФОМС в Социальный фонд РФ на оплату родового сертификата и на специальную социальную выплату медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
Основной статьей расходов бюджета Фонда (86,2%) стало предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных полномочий по организации ОМС в регионах России. В 2023 году на эти цели было направлено более 2,7 триллиона рублей. При этом приоритетным направлением расходов бюджета фонда являлась реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
 
ЭкономикаРОССИЯСовфед
 
 
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