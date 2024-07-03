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Пакистан принял новый бюджет для получения помощи от МВФ

Пакистан принял новый бюджет для получения помощи от МВФ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Пакистан принял новый бюджет для получения помощи от МВФ

Пакистан ожидает финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около 6 миллиардов долларов после принятия нового бюджета, в котором были... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T10:55+0300

2024-07-03T10:55+0300

2024-07-03T10:55+0300

экономика

пакистан

мвф

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Пакистан ожидает финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около 6 миллиардов долларов после принятия нового бюджета, в котором были соблюдены все требования кредитора, передает агентство Reuters со ссылкой на министра финансов, доходов и энергетики Али Перваиз Малика (Ali Pervaiz Malik). "Пакистан намерен заключить соглашение о выделении МВФ более 6 миллиардов долларов в этом месяце после выполнения всех требований кредитора в своем годовом бюджете", - передает агентство со ссылкой на слова министра. По данным агентства, на финансовый год, который начался 1 июля, Пакистан установил целевой показатель налоговых поступлений в размере 13 триллионов рупий (47 миллиардов долларов), что почти на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Также страна резко сократила бюджетный дефицит - до 5,9% от ВВП с 7,4% в предыдущем году. Малик пояснил, что такой бюджет был принят ради одобрения финансовой помощи со стороны МВФ. "Теперь, когда все основные предварительные действия выполнены, и бюджет в том числе, не осталось никаких серьезных вопросов. Очевидно, что бюджетные реформы обременительны для местной экономики, но программа МВФ направлена на стабилизацию. ... Мы надеемся завершить этот процесс в ближайшие 3-4 недели. Я думаю, что сумма составит более 6 миллиардов долларов", - приводит агентство слова министра. Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб в мае сообщил, что страна рассчитывает заключить соглашение о новом долгосрочном кредите с МВФ к началу июля. Комментарии министра прозвучали в связи с тем, что Пакистан в настоящее время стремится к "более масштабной" и "длительной" программе МВФ, которая может принести от 6 до 8 миллиардов долларов и охватывать период от 3 до 4 лет. Если финансовая помощь будет оказана, то это будет 24-й пакет помощи МВФ Пакистану. Экономика Пакистана столкнулась с рядом внешних потрясений, таких как катастрофические наводнения в 2022 году и скачок мировых цен на сырьевые товары. В результате этих кризисов, а также ряда других действий, в том числе дефицита из-за ограничений на функционирование валютного рынка, экономический рост в стране фактически остановился.

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пакистан, мвф