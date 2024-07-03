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Совет Федерации одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам - 03.07.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:17+0300

2024-07-03T13:17+0300

2024-07-03T13:17+0300

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России приостановили в 2016 году. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в 2024 году поручил её возобновить. Законом устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, осуществляемом на 31 декабря 2024 года, и сумма их индексации, осуществляемой после указанной даты. Сумма индексации будет исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии. Будут также учтены все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчёт. После прекращения работы размер страховой пенсии будет увеличен на суммы индексации и корректировок, имевших место в период осуществления трудовой деятельности до 1 января 2025 года.

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россия, совфед, пенсии