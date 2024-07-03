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Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином
Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином
Москва и Пекин методично воплощают в жизнь план экономического сотрудничества до 2030 года, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:52+0300
2024-07-03T16:52+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва и Пекин методично воплощают в жизнь план экономического сотрудничества до 2030 года, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."В настоящее время совместные усилия направлены на это, уважаемый господин председатель", - сказал Путин, обращаясь к коллеге.План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества был утвержден в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Это была первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
16:52 03.07.2024
 
Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином

Путин: РФ и КНР реализовывают план экономического сотрудничества до 2030 года

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва и Пекин методично воплощают в жизнь план экономического сотрудничества до 2030 года, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В настоящее время совместные усилия направлены на это, уважаемый господин председатель", - сказал Путин, обращаясь к коллеге.
План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества был утвержден в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Это была первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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15:56
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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