https://1prime.ru/20240703/plan-849714218.html

Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином

Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о реализации плана экономического сотрудничества с Пекином

Москва и Пекин методично воплощают в жизнь план экономического сотрудничества до 2030 года, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:52+0300

2024-07-03T16:52+0300

2024-07-03T16:52+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва и Пекин методично воплощают в жизнь план экономического сотрудничества до 2030 года, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином."В настоящее время совместные усилия направлены на это, уважаемый господин председатель", - сказал Путин, обращаясь к коллеге.План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества был утвержден в ходе визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Это была первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://1prime.ru/20240703/ekonomika-849709246.html

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин