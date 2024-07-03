Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии - 03.07.2024, ПРАЙМ
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:37+0300
2024-07-03T14:37+0300
энергетика
ес
белоруссия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии."ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", — сказано в документе.Отмечается, что, хотя Россия и Белоруссия не являются участниками договора, инвесторы из этих стран могут использовать корпорации, созданные на территории государств-членов договора, чтобы заявить о нарушении обязательств по защите инвестиций со стороны ЕС или его государств-членов.Решение ЕК было получено странами ЕС в марте 2024 года и одобрено Советом ЕС в июне 2024 года. Это решение принимается в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии.
https://1prime.ru/20240702/sanktsii-849670039.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, белоруссия, россия
Энергетика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
14:37 03.07.2024
 
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии

ЕС лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии.
"ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", — сказано в документе.
Отмечается, что, хотя Россия и Белоруссия не являются участниками договора, инвесторы из этих стран могут использовать корпорации, созданные на территории государств-членов договора, чтобы заявить о нарушении обязательств по защите инвестиций со стороны ЕС или его государств-членов.
Решение ЕК было получено странами ЕС в марте 2024 года и одобрено Советом ЕС в июне 2024 года. Это решение принимается в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии.
Флаги США
Минторг США ввел санкции против юрлиц за якобы связи с КНР и Россией
Вчера, 17:14
 
ЭнергетикаЕСБЕЛОРУССИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала