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ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии - 03.07.2024, ПРАЙМ
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:37+0300
2024-07-03T14:37+0300
2024-07-03T14:37+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии."ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", — сказано в документе.Отмечается, что, хотя Россия и Белоруссия не являются участниками договора, инвесторы из этих стран могут использовать корпорации, созданные на территории государств-членов договора, чтобы заявить о нарушении обязательств по защите инвестиций со стороны ЕС или его государств-членов.Решение ЕК было получено странами ЕС в марте 2024 года и одобрено Советом ЕС в июне 2024 года. Это решение принимается в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии.
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ес, белоруссия, россия
Энергетика, ЕС, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
ЕС расширил санкции против инвесторов из России и Белоруссии
ЕС лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Евросоюз лишил инвесторов из России и Белоруссии защиты в рамках энергетической хартии, следует из заявления, размещенного на сайте Еврокомиссии.
"ЕС решил в качестве меры предосторожности лишить защиты, предусмотренной Договором к энергетической хартии, инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран", — сказано в документе.
Отмечается, что, хотя Россия и Белоруссия не являются участниками договора, инвесторы из этих стран могут использовать корпорации, созданные на территории государств-членов договора, чтобы заявить о нарушении обязательств по защите инвестиций со стороны ЕС или его государств-членов.
Решение ЕК было получено странами ЕС в марте 2024 года и одобрено Советом ЕС в июне 2024 года. Это решение принимается в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии.
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