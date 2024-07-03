https://1prime.ru/20240703/shakhedy-849685170.html
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ
Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:02+0300
2024-07-03T11:02+0300
2024-07-03T11:15+0300
вооружения
китай
россия
украина
сша
сво
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_93cd9076ee701a4e6900b36d9dffb4d9.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России "Шахеды". "Подобный сообщений много, Кремль на них не реагирует", - отметил Песков. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай начал разработку копии иранского "Шахеда" для поставок в Россию. Это может стать смертоносной угрозой для Украины. При этом Пекин может изготавливать такие беспилотники намного быстрее, чем Иран или Россия, отметило агентство. Один из источников издания, знакомый с ситуацией, отметил, что США оценивают возможность того, что Китай может поставлять полностью собранные дроны или комплекты для их сборки. Однако пока американцы не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь.
https://1prime.ru/20240701/kitay-849621873.html
китай
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849576025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_940db91626af68f7f753236c2295cc2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, украина, сша, сво, кремль, дмитрий песков
Вооружения, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА, США, СВО, Кремль, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ
Песков о сообщениях, что Китай производит "Шахеды" для РФ: Кремль не реагирует
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России "Шахеды".
"Подобный сообщений много, Кремль на них не реагирует", - отметил Песков.
Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай начал разработку копии иранского "Шахеда" для поставок в Россию. Это может стать смертоносной угрозой для Украины. При этом Пекин может изготавливать такие беспилотники намного быстрее, чем Иран или Россия, отметило агентство.
Один из источников издания, знакомый с ситуацией, отметил, что США оценивают возможность того, что Китай может поставлять полностью собранные дроны или комплекты для их сборки. Однако пока американцы не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь.
НАТО обвинила Китай в подстрекательстве к крупнейшему конфликту в Европе