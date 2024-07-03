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В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ
Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:02+0300
2024-07-03T11:15+0300
вооружения
китай
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украина
сша
сво
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России "Шахеды". "Подобный сообщений много, Кремль на них не реагирует", - отметил Песков. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай начал разработку копии иранского "Шахеда" для поставок в Россию. Это может стать смертоносной угрозой для Украины. При этом Пекин может изготавливать такие беспилотники намного быстрее, чем Иран или Россия, отметило агентство. Один из источников издания, знакомый с ситуацией, отметил, что США оценивают возможность того, что Китай может поставлять полностью собранные дроны или комплекты для их сборки. Однако пока американцы не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь.
https://1prime.ru/20240701/kitay-849621873.html
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китай, россия, украина, сша, сво, кремль, дмитрий песков
Вооружения, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА, США, СВО, Кремль, Дмитрий Песков
11:02 03.07.2024 (обновлено: 11:15 03.07.2024)
 
В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ

Песков о сообщениях, что Китай производит "Шахеды" для РФ: Кремль не реагирует

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России "Шахеды".
"Подобный сообщений много, Кремль на них не реагирует", - отметил Песков.
Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай начал разработку копии иранского "Шахеда" для поставок в Россию. Это может стать смертоносной угрозой для Украины. При этом Пекин может изготавливать такие беспилотники намного быстрее, чем Иран или Россия, отметило агентство.
Один из источников издания, знакомый с ситуацией, отметил, что США оценивают возможность того, что Китай может поставлять полностью собранные дроны или комплекты для их сборки. Однако пока американцы не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь.
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ВооруженияКИТАЙРОССИЯУКРАИНАСШАСВОКремльДмитрий Песков
 
 
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