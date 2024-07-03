https://1prime.ru/20240703/shakhedy-849685170.html

В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ

В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на сообщения о китайском производстве "Шахедов" для РФ

Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:02+0300

2024-07-03T11:02+0300

2024-07-03T11:15+0300

вооружения

китай

россия

украина

сша

сво

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал предположения в западной прессе и о том, что Китай может производить для России "Шахеды". "Подобный сообщений много, Кремль на них не реагирует", - отметил Песков. Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай начал разработку копии иранского "Шахеда" для поставок в Россию. Это может стать смертоносной угрозой для Украины. При этом Пекин может изготавливать такие беспилотники намного быстрее, чем Иран или Россия, отметило агентство. Один из источников издания, знакомый с ситуацией, отметил, что США оценивают возможность того, что Китай может поставлять полностью собранные дроны или комплекты для их сборки. Однако пока американцы не пришли к выводу, что Китай предоставляет России летальную помощь.

https://1prime.ru/20240701/kitay-849621873.html

китай

украина

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китай, россия, украина, сша, сво, кремль, дмитрий песков