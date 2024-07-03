https://1prime.ru/20240703/sobstvenniki-849694767.html

В РФ разрешили собственникам жилых помещений участвовать в сходе граждан

В РФ разрешили собственникам жилых помещений участвовать в сходе граждан - 03.07.2024, ПРАЙМ

В РФ разрешили собственникам жилых помещений участвовать в сходе граждан

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предоставляет возможность гражданам, которые не имеют регистрацию в сельском населенном пункте, но... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:10+0300

2024-07-03T13:10+0300

2024-07-03T13:10+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предоставляет возможность гражданам, которые не имеют регистрацию в сельском населенном пункте, но обладают там жилым помещением в собственности, участвовать в сходе граждан для выборов старосты сельского населенного пункта. "При решении вопросов... в сходе граждан также могут принять участие граждане РФ, достигшие на день проведения схода граждан 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта, в случае, если это установлено муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта РФ", - говорится в законе. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20240621/ipoteka-849381008.html

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россия, совет федерации