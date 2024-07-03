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Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - 03.07.2024, ПРАЙМ
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:21+0300
2024-07-03T13:21+0300
2024-07-03T13:21+0300
россия
суд
банкротство
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции."Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сообщается в материале суда. Кроме того, в инстанции предложили Блиновскому предоставить доказательства устранения нарушений до второго августа. Блиновский подал в суд иск о своей несостоятельности. Отмечается, что в документе также числятся иные лица, в число которых входят управление ФССП Ярославской области и управление ФНС по региону.Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.
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россия, суд, банкротство
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа "королевы марафонов" Блиновского
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции.
"Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сообщается в материале суда.
Кроме того, в инстанции предложили Блиновскому предоставить доказательства устранения нарушений до второго августа.
Защита Блиновского попросила Следственный комитет РФ прекратить его розыск
Блиновский подал в суд иск о своей несостоятельности. Отмечается, что в документе также числятся иные лица, в число которых входят управление ФССП Ярославской области и управление ФНС по региону.
Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.