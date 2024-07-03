Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/sud-849695695.html
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - 03.07.2024, ПРАЙМ
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской
Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:21+0300
2024-07-03T13:21+0300
россия
суд
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849570050_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_9ebaa8185361a7a6a99fe0f7dab2cf73.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции."Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сообщается в материале суда. Кроме того, в инстанции предложили Блиновскому предоставить доказательства устранения нарушений до второго августа. Блиновский подал в суд иск о своей несостоятельности. Отмечается, что в документе также числятся иные лица, в число которых входят управление ФССП Ярославской области и управление ФНС по региону.Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.
https://1prime.ru/20240628/blinovskiy-849588966.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849570050_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_1c1e3d2a91808625de945145e7702913.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, банкротство
РОССИЯ, суд, банкротство
13:21 03.07.2024
 
Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа "королевы марафонов" Блиновского

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции.
"Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сообщается в материале суда.
Кроме того, в инстанции предложили Блиновскому предоставить доказательства устранения нарушений до второго августа.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Защита Блиновского попросила Следственный комитет РФ прекратить его розыск
28 июня, 19:59
Блиновский подал в суд иск о своей несостоятельности. Отмечается, что в документе также числятся иные лица, в число которых входят управление ФССП Ярославской области и управление ФНС по региону.
Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.
 
РОССИЯсудбанкротство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала