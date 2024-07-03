https://1prime.ru/20240703/sud-849695695.html

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской - 03.07.2024, ПРАЙМ

Суд нашел нарушения в иске о банкротстве мужа Блиновской

Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:21+0300

2024-07-03T13:21+0300

2024-07-03T13:21+0300

россия

суд

банкротство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849570050_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_9ebaa8185361a7a6a99fe0f7dab2cf73.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Ярославской области обнаружил нарушения в иске мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея, следует из картотеки инстанции."Суд установил, что заявление подано с нарушением требований, установленных статьями… Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - сообщается в материале суда. Кроме того, в инстанции предложили Блиновскому предоставить доказательства устранения нарушений до второго августа. Блиновский подал в суд иск о своей несостоятельности. Отмечается, что в документе также числятся иные лица, в число которых входят управление ФССП Ярославской области и управление ФНС по региону.Ранее стало известно, что МВД России объявило Блиновского в розыск. Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не ознакамливается с материалами дела. Позднее защита Блиновского заявила ходатайство о о прекращении его розыска.

https://1prime.ru/20240628/blinovskiy-849588966.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, банкротство