Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240703/tramp-849686895.html
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:22+0300
2024-07-03T11:22+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
кремль
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_51dfff6baf6f4fef11b5a7bb8f5a5710.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не так", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ. Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".
https://1prime.ru/20240701/trump-849628410.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_252:0:2844:1944_1920x0_80_0_0_0b0d49f7328a1fd66a6d65752be08ac2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, кремль, украина, сво
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль, УКРАИНА, СВО
11:22 03.07.2024
 
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не так", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ.
Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
1 июля, 12:16
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковКремльУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала