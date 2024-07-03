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Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине

Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:22+0300

2024-07-03T11:22+0300

2024-07-03T11:22+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

кремль

украина

сво

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не так", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ. Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".

https://1prime.ru/20240701/trump-849628410.html

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дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, кремль, украина, сво