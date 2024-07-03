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Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине
Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:22+0300
2024-07-03T11:22+0300
2024-07-03T11:22+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не так", — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения в западных СМИ. Ранее издание Politico сообщило, что кандидат в президенты США Трамп обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".
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Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Кремль, УКРАИНА, СВО
Кремль опроверг сообщения об обсуждении Трампом и Путиным мира на Украине
Песков: Путин и Трамп не обсуждали условия мирного урегулирования на Украине