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В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США
В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США - 03.07.2024, ПРАЙМ
В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США
Выборы во Франции свидетельствуют о растущем запросе об избавлении от диктата Вашингтона, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:49+0300
2024-07-03T13:06+0300
россия
мид
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Выборы во Франции свидетельствуют о растущем запросе об избавлении от диктата Вашингтона, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Однако первый тур, равно как и июньские выборы в Европарламент, нельзя расценить иначе как вынесенный французами вотум недоверия действующим властям, в том числе внешнеполитическому курсу официального Парижа", — отметил дипломат.По словам Настасьина, взлет успеха оппозиции указывает на то, что в стране есть потребность в социальной справедливости и внешней политике, соответствующей национальным интересам, а также на избавление от влияния Вашингтона и Брюсселя.Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, а второй тур запланирован на 7 июля. Внеочередные выборы вызваны изменением политической обстановки в стране и давлением со стороны правых партий, которые надеются укрепить свои позиции в новом парламенте. Ожидается, что результаты этих выборов окажут существенное влияние на политический ландшафт во Франции и могут повлиять на будущее руководство страны.
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россия, мид
РОССИЯ, МИД
12:49 03.07.2024 (обновлено: 13:06 03.07.2024)
 
В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США

МИД РФ о выборах во Франции: растет запрос на избавление от диктата США и ЕС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Выборы во Франции свидетельствуют о растущем запросе об избавлении от диктата Вашингтона, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
"Однако первый тур, равно как и июньские выборы в Европарламент, нельзя расценить иначе как вынесенный французами вотум недоверия действующим властям, в том числе внешнеполитическому курсу официального Парижа", — отметил дипломат.
По словам Настасьина, взлет успеха оппозиции указывает на то, что в стране есть потребность в социальной справедливости и внешней политике, соответствующей национальным интересам, а также на избавление от влияния Вашингтона и Брюсселя.
Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, а второй тур запланирован на 7 июля. Внеочередные выборы вызваны изменением политической обстановки в стране и давлением со стороны правых партий, которые надеются укрепить свои позиции в новом парламенте. Ожидается, что результаты этих выборов окажут существенное влияние на политический ландшафт во Франции и могут повлиять на будущее руководство страны.
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