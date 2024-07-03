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В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США

В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США - 03.07.2024, ПРАЙМ

В МИД объяснили выборы во Франции необходимостью избавиться от диктата США

Выборы во Франции свидетельствуют о растущем запросе об избавлении от диктата Вашингтона, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:49+0300

2024-07-03T12:49+0300

2024-07-03T13:06+0300

россия

мид

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Выборы во Франции свидетельствуют о растущем запросе об избавлении от диктата Вашингтона, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин."Однако первый тур, равно как и июньские выборы в Европарламент, нельзя расценить иначе как вынесенный французами вотум недоверия действующим властям, в том числе внешнеполитическому курсу официального Парижа", — отметил дипломат.По словам Настасьина, взлет успеха оппозиции указывает на то, что в стране есть потребность в социальной справедливости и внешней политике, соответствующей национальным интересам, а также на избавление от влияния Вашингтона и Брюсселя.Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции прошел 30 июня 2024 года, а второй тур запланирован на 7 июля. Внеочередные выборы вызваны изменением политической обстановки в стране и давлением со стороны правых партий, которые надеются укрепить свои позиции в новом парламенте. Ожидается, что результаты этих выборов окажут существенное влияние на политический ландшафт во Франции и могут повлиять на будущее руководство страны.

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