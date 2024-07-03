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Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине

Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

Россия сделала новый стратегический шаг. Вот как это отразится на Украине

Россия активно развивает отношения с азиатскими странами и Ираном, разворот на Восток может повлиять на баланс сил на Украине, рассказывает корреспондент... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:08+0300

2024-07-03T11:08+0300

2024-07-03T11:09+0300

политика

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия активно развивает отношения с азиатскими странами и Ираном, разворот на Восток может повлиять на баланс сил на Украине, рассказывает корреспондент турецкого издания Anadolu.По мнению преподавателя Университета Йылдырым Беязыт в Анкаре, профессора, доктора Салиха Йылмаза и преподавателя исторического факультета Университета Мармара, профессора, доктора, Ильяса Кемалоглы позиции России усиливаются. Во-первых, поясняют они, Россия в усливиях конфликта на Украине наладила благоприятные отношения со странами Востока. Результатом дипломатической деятельности Москвы стал провал конференции в Швейцарии, на которой страны БРИКС отказались подписать итоговую декларацию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВо-вторых, подчеркнули профессора, взаимодействие России и Востока оказало влияние на экономическое положение и, соответственно, положение на фронте, поскольку Москва тратит на этом направлении большой объем средств."Диверсификация торговых партнеров, поиск новых рынков для собственной продукции и поставки импортных товаров из других мест в связи с санкциями являются одними из основных целей российского государства в этом контексте. Поэтому Москва наращивает торговые связи особенно с бывшими друзьями СССР", - передает корреспондент слова экспертов.Издание добавляет, что в текущий момент мир столкнулся с пятью кризисами, которые могут изменить облик мира: Тайвань, Украина, Африка, Ближний Восток и миграция. "Новая стратегия Запада, направленная на изменение баланса сил после холодной войны, по мере продолжения украинского конфликта будет формировать расклад в пользу Запада. Великие державы, такие как Россия, Китай, и развивающиеся страны, такие как Турция, могут пострадать от этой ситуации экономически, но при этом получить преимущество в сфере производства национальных технологий в дальнейшем", - заключается в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ

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