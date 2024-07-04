https://1prime.ru/20240704/deti--849748198.html

Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию

Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T13:51+0300

2024-07-04T13:51+0300

2024-07-04T13:51+0300

россия

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849747419_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_105cbbd98f96ebf5db88f80f5dbccf44.jpg

АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским кризисом."Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей - как с российской, так и с украинской стороны", - заявил Путин в ходе встречи на саммите ШОС в Астане. В свою очередь эмир отметил, что Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом.Весной в Москве в посольстве Катара российская сторона передала украинским семьям шестерых детей, сообщали госагентства. Мероприятие прошло при участии посла Катара и представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин