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Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию
Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:51+0300
2024-07-04T13:51+0300
россия
украина
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским кризисом."Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей - как с российской, так и с украинской стороны", - заявил Путин в ходе встречи на саммите ШОС в Астане. В свою очередь эмир отметил, что Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом.Весной в Москве в посольстве Катара российская сторона передала украинским семьям шестерых детей, сообщали госагентства. Мероприятие прошло при участии посла Катара и представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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россия, украина, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
13:51 04.07.2024
 
Путин раскрыл роль Катара в возвращении детей на Украину и в Россию

Путин поблагодарил Катар за гуманитарные решения в связи с украинским кризисом

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за помощь в решении вопросов гуманитарного характера в связи с украинским кризисом.
"Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей - как с российской, так и с украинской стороны", - заявил Путин в ходе встречи на саммите ШОС в Астане.
В свою очередь эмир отметил, что Катар хотел бы разрешения украинского кризиса удовлетворительным для обеих сторон образом.
Весной в Москве в посольстве Катара российская сторона передала украинским семьям шестерых детей, сообщали госагентства. Мероприятие прошло при участии посла Катара и представителей уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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