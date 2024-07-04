https://1prime.ru/20240704/dron-849759248.html

Сложно обнаружить и сбить. В Польше признали мощь российских "камикадзе"

Сложно обнаружить и сбить. В Польше признали мощь российских "камикадзе" - 04.07.2024, ПРАЙМ

Сложно обнаружить и сбить. В Польше признали мощь российских "камикадзе"

Россия значительно увеличит производство дрона-камикадзе "Куб-БЛА", беспилотник тихий и его сложно обнаружить. Об этом пишет журналист издания Interia. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:00+0300

2024-07-04T16:00+0300

2024-07-04T16:00+0300

вооружения

дроны

россия

польша

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия значительно увеличит производство дрона-камикадзе "Куб-БЛА", беспилотник тихий и его сложно обнаружить. Об этом пишет журналист издания Interia.По данным издания, дрон, разработанный компанией ZALA, был создан в результате сотрудничества концерна "Калашников" и научно-производственного объединения "Ижевские беспилотные системы". Ранее сообщалось, что производственные мощности увеличили в десять раз, что позволит запустить массовое производство беспилотников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Куб-БЛА" — это барражирующий беспилотник, предназначенный для поражения, прежде всего, легкобронированных целей на суше и на море, хотя он также эффективен для борьбы с живой силой противника", - сказано в статье.Как отмечает журналист, беспилотник может нести груз массой до трех килограммов, развивать скорость 80-130 километров в час и летать в течение 30 минут. "Куб-БЛА" выглядит как летающее крыло с законцовками. Эта конструкция делает дрон тихим и труднообнаруживаемым."Резкое увеличение интенсивности производства беспилотных летательных аппаратов "Куб-БЛА" вызвано ростом потребностей российской армии на украинском фронте. Бои с использованием дронов становятся там все более интенсивными, в связи с чем армии требуется как можно больше новых таких аппаратов", - заключает Interia.

https://1prime.ru/20240703/zaes-849706089.html

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дроны, россия, польша