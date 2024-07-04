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ГД одобрила проверку загранпаспортов сотрудников с доступом к гостайне

ГД одобрила проверку загранпаспортов сотрудников с доступом к гостайне - 04.07.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила проверку загранпаспортов сотрудников с доступом к гостайне

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:56+0300

2024-07-04T14:56+0300

2024-07-04T14:56+0300

политика

россия

загранпаспорт

доступ

чиновники

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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о праве руководителей режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах тех, кто обладает секретной информацией. Законопроект был внесен группой депутатов ГД, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, его зампреда Анатолия Выборного и председателя комитета по обороне Андрея Картаполова. По словам Выборного в его Telegram-канале, инициатива, наделяющая работодателей правом проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне, направлена на повышение уровня нацбезопасности и оперативное выявление фактов о действиях секретоносителей, создающих угрозу безопасности России и способных привести к разглашению гостайны. Если выезд не был санкционирован, но работник выезжал за пределы РФ, это просто и быстро можно будет выявить при сопоставлении имеющихся разрешений за подписью руководителя с отметками в паспорте, разъяснил Выборный. Он отметил, что случаи таких несанкционированных выездов есть, поэтому особенно важно усиление контроля именно сейчас — одновременно с принятием мер по ограничению оттока капитала из России, чтобы лазейками для выезда не могли воспользоваться нечистые на руку лица.

https://1prime.ru/20240702/pasport-849653625.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, загранпаспорт, доступ, чиновники