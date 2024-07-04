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Путина пригласили посетить Катар - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Путина пригласили посетить Катар
Путина пригласили посетить Катар - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путина пригласили посетить Катар
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:08+0300
2024-07-04T14:09+0300
владимир путин
россия
шос
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны.Российский лидер и катарский шейх провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане."Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения", - сказал Путин.Аль Тани ответил, что с удовольствием посетит Россию. В ответ он пригласил Путина приехать с визитом в Катар.
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владимир путин, россия, шос
Владимир Путин, РОССИЯ, ШОС
14:08 04.07.2024 (обновлено: 14:09 04.07.2024)
 
Путина пригласили посетить Катар

Эмир Катара пригласил Путина посетить страну

© Фото : Unsplash/Lucca BelliboniВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Lucca Belliboni
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны.
Российский лидер и катарский шейх провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане.
"Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения", - сказал Путин.
Аль Тани ответил, что с удовольствием посетит Россию. В ответ он пригласил Путина приехать с визитом в Катар.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
Вчера, 15:26
 
Владимир ПутинРОССИЯШОС
 
 
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