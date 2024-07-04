https://1prime.ru/20240704/katar-849751272.html
Путина пригласили посетить Катар
Путина пригласили посетить Катар - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путина пригласили посетить Катар
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:08+0300
2024-07-04T14:08+0300
2024-07-04T14:09+0300
владимир путин
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны.Российский лидер и катарский шейх провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане."Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения", - сказал Путин.Аль Тани ответил, что с удовольствием посетит Россию. В ответ он пригласил Путина приехать с визитом в Катар.
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владимир путин, россия, шос
Владимир Путин, РОССИЯ, ШОС
Путина пригласили посетить Катар
Эмир Катара пригласил Путина посетить страну
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны.
Российский лидер и катарский шейх провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане.
"Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения", - сказал Путин.
Аль Тани ответил, что с удовольствием посетит Россию. В ответ он пригласил Путина приехать с визитом в Катар.
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию