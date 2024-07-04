https://1prime.ru/20240704/katar-849751272.html

Путина пригласили посетить Катар

Путина пригласили посетить Катар - 04.07.2024, ПРАЙМ

Путина пригласили посетить Катар

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:08+0300

2024-07-04T14:08+0300

2024-07-04T14:09+0300

владимир путин

россия

шос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748921_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4eaa2cbd03b986c9106dfbaec7c3000b.jpg

АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись приглашениями посетить свои страны.Российский лидер и катарский шейх провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане."Ваше высочество, вы давно не были в России. С удовольствием приняли бы вас в нашей стране. Позвольте передать это в качестве официального приглашения", - сказал Путин.Аль Тани ответил, что с удовольствием посетит Россию. В ответ он пригласил Путина приехать с визитом в Катар.

https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, шос