https://1prime.ru/20240704/kritika-849759380.html

Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро

Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро - 04.07.2024, ПРАЙМ

Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро

Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:02+0300

2024-07-04T16:02+0300

2024-07-04T16:04+0300

политика

украина

германия

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БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Никаких усилий для мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на войну и в 2025-м. Это опасное безумие и неуважительно по отношению к налогоплательщикам", — отметила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") в социальной сети Х.Ранее СМИ сообщали, что страны Североатлантического альянса согласились предоставить военную помощь Украине на сумму в 40 миллиардов евро.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20240704/ukraina-849758195.html

украина

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украина, германия