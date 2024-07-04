https://1prime.ru/20240704/kritika-849759380.html
Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро
Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро - 04.07.2024, ПРАЙМ
Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро
Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:02+0300
2024-07-04T16:02+0300
2024-07-04T16:04+0300
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БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Никаких усилий для мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на войну и в 2025-м. Это опасное безумие и неуважительно по отношению к налогоплательщикам", — отметила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") в социальной сети Х.Ранее СМИ сообщали, что страны Североатлантического альянса согласились предоставить военную помощь Украине на сумму в 40 миллиардов евро.Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
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Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
Опасное безумие. В ФРГ раскритиковали выделение Киеву 40 миллиардов евро
Вагенкнехт: выделение странами НАТО Киеву 40 млрд евро является опасным безумием
БЕРЛИН, 4 июл - ПРАЙМ. Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Никаких усилий для мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на войну и в 2025-м. Это опасное безумие и неуважительно по отношению к налогоплательщикам", — отметила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") в социальной сети Х.
Ранее СМИ сообщали, что страны Североатлантического альянса согласились предоставить военную помощь Украине на сумму в 40 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки оружия на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс