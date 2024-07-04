https://1prime.ru/20240704/minfin-849743243.html
Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений
Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений - 04.07.2024, ПРАЙМ
Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений
Минфин России фиксирует в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) "большой перекос" в сторону задействования крупных негосударственных пенсионных фондов... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T12:48+0300
2024-07-04T12:48+0300
2024-07-04T12:48+0300
минфин
пенсии
программа долгосрочных сбережений
нпф
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Минфин России фиксирует в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) "большой перекос" в сторону задействования крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа направлена возможность при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. "Конечно, не все НПФы, к сожалению, участвуют в этом равносильно. Есть очень большой перекос в сторону некоторых крупных НПФов, а другие НПФы, мягко сказать, не очень активно в этом участвуют. А если по-честному говорить, то особо ничего не делают", - сказал Чебесков на Финансовом конгрессе Банка России. "Для многих НПФов это, в принципе, программа, которая представляет угрозу текущей деятельности, которая основана на том, чтобы в рамках регуляторики, которая сейчас существует, сидеть и зарабатывать комиссионные вознаграждения, в принципе, особо не напрягаться, как говорится", - объяснил он. По его словам, в настоящий момент заключено более 650 тысяч договоров в рамках программы. А заместитель председателя Банка России Филипп Габуния уточнил, что в программе ПДС оперируют 24 НПФ. "Наших из них 585 (тысяч договоров - ред.) за период, когда мы стартовали с программой. У нас уже сборы 25,6 миллиарда рублей, из них 8 миллиардов чистых взносов граждан и 17,6 переводов из ОПС (обязательного пенсионного страхования - ред.). Амбиции в 250 миллиардов рублей есть для всего рынка, мы "подписались" на 150 миллиардов на этот год. Цель серьезная, но уверен, сможем ее достичь", - в свою очередь рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, пенсии, программа долгосрочных сбережений, нпф
Минфин, Пенсии, программа долгосрочных сбережений, НПФ
Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений
Минфин: в программе долгосрочных сбережений есть "перекос" в сторону крупных НПФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Минфин России фиксирует в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) "большой перекос" в сторону задействования крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа направлена возможность при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме.
"Конечно, не все НПФы, к сожалению, участвуют в этом равносильно. Есть очень большой перекос в сторону некоторых крупных НПФов, а другие НПФы, мягко сказать, не очень активно в этом участвуют. А если по-честному говорить, то особо ничего не делают", - сказал Чебесков на Финансовом конгрессе Банка России.
"Для многих НПФов это, в принципе, программа, которая представляет угрозу текущей деятельности, которая основана на том, чтобы в рамках регуляторики, которая сейчас существует, сидеть и зарабатывать комиссионные вознаграждения, в принципе, особо не напрягаться, как говорится", - объяснил он.
В Госдуме предложили давать две пенсии одной категории россиян
По его словам, в настоящий момент заключено более 650 тысяч договоров в рамках программы. А заместитель председателя Банка России Филипп Габуния уточнил, что в программе ПДС оперируют 24 НПФ.
"Наших из них 585 (тысяч договоров - ред.) за период, когда мы стартовали с программой. У нас уже сборы 25,6 миллиарда рублей, из них 8 миллиардов чистых взносов граждан и 17,6 переводов из ОПС (обязательного пенсионного страхования - ред.). Амбиции в 250 миллиардов рублей есть для всего рынка, мы "подписались" на 150 миллиардов на этот год. Цель серьезная, но уверен, сможем ее достичь", - в свою очередь рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.