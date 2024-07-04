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Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений

Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений - 04.07.2024, ПРАЙМ

Минфин отметил "перекос" в программе долгосрочных сбережений

Минфин России фиксирует в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) "большой перекос" в сторону задействования крупных негосударственных пенсионных фондов... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T12:48+0300

2024-07-04T12:48+0300

2024-07-04T12:48+0300

минфин

пенсии

программа долгосрочных сбережений

нпф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - ПРАЙМ. Минфин России фиксирует в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) "большой перекос" в сторону задействования крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков. Программа долгосрочных сбережений - новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января. Программа направлена возможность при финансовой поддержке государства копить средства в простой и удобной форме. "Конечно, не все НПФы, к сожалению, участвуют в этом равносильно. Есть очень большой перекос в сторону некоторых крупных НПФов, а другие НПФы, мягко сказать, не очень активно в этом участвуют. А если по-честному говорить, то особо ничего не делают", - сказал Чебесков на Финансовом конгрессе Банка России. "Для многих НПФов это, в принципе, программа, которая представляет угрозу текущей деятельности, которая основана на том, чтобы в рамках регуляторики, которая сейчас существует, сидеть и зарабатывать комиссионные вознаграждения, в принципе, особо не напрягаться, как говорится", - объяснил он. По его словам, в настоящий момент заключено более 650 тысяч договоров в рамках программы. А заместитель председателя Банка России Филипп Габуния уточнил, что в программе ПДС оперируют 24 НПФ. "Наших из них 585 (тысяч договоров - ред.) за период, когда мы стартовали с программой. У нас уже сборы 25,6 миллиарда рублей, из них 8 миллиардов чистых взносов граждан и 17,6 переводов из ОПС (обязательного пенсионного страхования - ред.). Амбиции в 250 миллиардов рублей есть для всего рынка, мы "подписались" на 150 миллиардов на этот год. Цель серьезная, но уверен, сможем ее достичь", - в свою очередь рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

https://1prime.ru/20240703/pensii-849721652.html

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минфин, пенсии, программа долгосрочных сбережений, нпф