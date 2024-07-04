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В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами

В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами - 04.07.2024, ПРАЙМ

В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами

Пожар на площадке в Одинцово, где находились деревянные паллеты, удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении подмосковной прокуратуры. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:19+0300

2024-07-04T16:19+0300

происшествия

россия

пожар

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пожар на площадке в Одинцово, где находились деревянные паллеты, удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении подмосковной прокуратуры."Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что в результате инцидента два частных дома сгорели, а фасад здания торгового центра, который находился рядом, получил повреждения.Ранее сообщалось, что на фоне высокой горючести материалов и жаркой погоды тушить пожар сложно. Подчеркивалось, что к тушению привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.

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россия, пожар