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В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами
Пожар на площадке в Одинцово, где находились деревянные паллеты, удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении подмосковной прокуратуры. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:19+0300
2024-07-04T16:19+0300
происшествия
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пожар
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пожар на площадке в Одинцово, где находились деревянные паллеты, удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении подмосковной прокуратуры."Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что в результате инцидента два частных дома сгорели, а фасад здания торгового центра, который находился рядом, получил повреждения.Ранее сообщалось, что на фоне высокой горючести материалов и жаркой погоды тушить пожар сложно. Подчеркивалось, что к тушению привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.
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россия, пожар
Происшествия, РОССИЯ, пожар
16:19 04.07.2024
 
В Одинцово локализовали пожар на площадке с деревянными паллетами

Пожар на площадке с паллетами в Одинцово локализован на 1600 "квадратах"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Пожар на площадке в Одинцово, где находились деревянные паллеты, удалось локализовать. Об этом говорится в сообщении подмосковной прокуратуры.
"Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента два частных дома сгорели, а фасад здания торгового центра, который находился рядом, получил повреждения.
Ранее сообщалось, что на фоне высокой горючести материалов и жаркой погоды тушить пожар сложно. Подчеркивалось, что к тушению привлекли более 60 человек и 15 единиц техники.
 
ПроисшествияРОССИЯпожар
 
 
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