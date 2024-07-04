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"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии - 04.07.2024, ПРАЙМ
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"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии
"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии - 04.07.2024, ПРАЙМ
"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии
Протонные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут иметь серьезные последствия для здоровья и эволюции человека. Таким мнением поделились ученые в... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T09:22+0300
2024-07-04T09:47+0300
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Протонные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут иметь серьезные последствия для здоровья и эволюции человека. Таким мнением поделились ученые в материале для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences."Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — сказано в публикации.Согласно материалу, протонная буря – это поток заряженных частиц, которые могут разрушить озоновый слой Земли, обычно защищенный магнитным полем.Исследователи моделировали последствия совпадения мощной протонной бури и слабого магнитного поля и обнаружили, что это может привести к истощению озонового слоя на всей планете в течение нескольких лет и повышенному уровню ультрафиолетового излучения в течение шести лет.Также отмечается, что количество повреждений ДНК живых организмов может увеличиться на 40-50 процентов. Ученые предполагают, что такие совпадения между протонными бури и слабым магнитным полем могли вызывать эволюционные изменения в прошлом, такие как возникновение многоклеточных организмов или исчезновение неандертальцев.
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мир, солнце, ученые
МИР, Солнце, ученые
09:22 04.07.2024 (обновлено: 09:47 04.07.2024)
 
"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии

PNAS: события на Солнце грозят ослаблением озонового слоя и повреждением ДНК

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : Unsplash/Florian Berger
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Протонные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут иметь серьезные последствия для здоровья и эволюции человека. Таким мнением поделились ученые в материале для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — сказано в публикации.
Согласно материалу, протонная буря – это поток заряженных частиц, которые могут разрушить озоновый слой Земли, обычно защищенный магнитным полем.
Исследователи моделировали последствия совпадения мощной протонной бури и слабого магнитного поля и обнаружили, что это может привести к истощению озонового слоя на всей планете в течение нескольких лет и повышенному уровню ультрафиолетового излучения в течение шести лет.
Также отмечается, что количество повреждений ДНК живых организмов может увеличиться на 40-50 процентов. Ученые предполагают, что такие совпадения между протонными бури и слабым магнитным полем могли вызывать эволюционные изменения в прошлом, такие как возникновение многоклеточных организмов или исчезновение неандертальцев.
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