"Риск для здоровья". Ученые предупредили об опасном космическом событии

Протонные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут иметь серьезные последствия для здоровья и эволюции человека. Таким мнением поделились ученые в... | 04.07.2024

2024-07-04T09:22+0300

2024-07-04T09:22+0300

2024-07-04T09:47+0300

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Протонные бури, связанные со вспышками на Солнце, могут иметь серьезные последствия для здоровья и эволюции человека. Таким мнением поделились ученые в материале для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences."Возможные последствия включают в себя риски для здоровья и долгосрочные климатические и эволюционные изменения", — сказано в публикации.Согласно материалу, протонная буря – это поток заряженных частиц, которые могут разрушить озоновый слой Земли, обычно защищенный магнитным полем.Исследователи моделировали последствия совпадения мощной протонной бури и слабого магнитного поля и обнаружили, что это может привести к истощению озонового слоя на всей планете в течение нескольких лет и повышенному уровню ультрафиолетового излучения в течение шести лет.Также отмечается, что количество повреждений ДНК живых организмов может увеличиться на 40-50 процентов. Ученые предполагают, что такие совпадения между протонными бури и слабым магнитным полем могли вызывать эволюционные изменения в прошлом, такие как возникновение многоклеточных организмов или исчезновение неандертальцев.

