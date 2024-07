https://1prime.ru/20240704/ukraina-849758195.html

Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс

Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ

Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс

МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. НАТО не начнет переговоры с Украиной о членстве в альянсе, пока та не решит проблему коррупции в стране, пишет The Telegraph. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:44+0300

2024-07-04T15:44+0300

2024-07-04T15:45+0300

украина

нато

расширение нато

сша

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. НАТО не начнет переговоры с Украиной о членстве в альянсе, пока та не решит проблему коррупции в стране, пишет The Telegraph.Как отмечает издание, такое решение станет ударом для Зеленского. По словам чиновника из госдепа США, альянс потребует от Украины дополнительных действий по проблеме коррупции.“Пока Украина продолжает проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров”, — поделился источник с The Telegraph.Зеленский настаивает на вступлении в НАТО для защиты от будущих вторжений. Это повлечет за собой обязательство США и Европы защищать Киев в случае нападения России. В ходе недавних переговоров между государствами-членами НАТО о том, стоит ли предлагать Украине конкретный план членства, камнем преткновения стала коррупция.Ранее The Telegraph сообщила, что США препятствуют усилиям Великобритании и Европы по закреплению “необратимого” пути Украины к членству в НАТО. Страна увязает в коррупции аж с момента распада СССР, в частности, в вопросе ВС. Чтобы решить эту проблему, особенно в сфере оборонных закупок, Зеленский начал увольнять военачальников.Вопрос о "значительной коррупции" поднял Джо Байден, когда дал интервью журналу Time и исключил поддержку "натоизации Украины". Дипломаты и чиновники альянса предоставили Киеву список реформ, которые необходимы для вступления в НАТО.

https://1prime.ru/20240617/es-849237181.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, расширение нато, сша