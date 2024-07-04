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Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс
Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс - 04.07.2024, ПРАЙМ
Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. НАТО не начнет переговоры с Украиной о членстве в альянсе, пока та не решит проблему коррупции в стране, пишет The Telegraph. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T15:44+0300
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. НАТО не начнет переговоры с Украиной о членстве в альянсе, пока та не решит проблему коррупции в стране, пишет The Telegraph.Как отмечает издание, такое решение станет ударом для Зеленского. По словам чиновника из госдепа США, альянс потребует от Украины дополнительных действий по проблеме коррупции.“Пока Украина продолжает проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров”, — поделился источник с The Telegraph.Зеленский настаивает на вступлении в НАТО для защиты от будущих вторжений. Это повлечет за собой обязательство США и Европы защищать Киев в случае нападения России. В ходе недавних переговоров между государствами-членами НАТО о том, стоит ли предлагать Украине конкретный план членства, камнем преткновения стала коррупция.Ранее The Telegraph сообщила, что США препятствуют усилиям Великобритании и Европы по закреплению “необратимого” пути Украины к членству в НАТО. Страна увязает в коррупции аж с момента распада СССР, в частности, в вопросе ВС. Чтобы решить эту проблему, особенно в сфере оборонных закупок, Зеленский начал увольнять военачальников.Вопрос о "значительной коррупции" поднял Джо Байден, когда дал интервью журналу Time и исключил поддержку "натоизации Украины". Дипломаты и чиновники альянса предоставили Киеву список реформ, которые необходимы для вступления в НАТО.
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украина, нато, расширение нато, сша
УКРАИНА, НАТО, расширение НАТО, США, Политика
15:44 04.07.2024 (обновлено: 15:45 04.07.2024)
 
Шаг назад. НАТО нашла предлог не приглашать Украину в альянс

The Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. НАТО не начнет переговоры с Украиной о членстве в альянсе, пока та не решит проблему коррупции в стране, пишет The Telegraph.
Как отмечает издание, такое решение станет ударом для Зеленского. По словам чиновника из госдепа США, альянс потребует от Украины дополнительных действий по проблеме коррупции.
“Пока Украина продолжает проводить эти реформы, мы хотим поблагодарить их и поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это является приоритетом для многих из нас, присутствующих за столом переговоров”, — поделился источник с The Telegraph.
Зеленский настаивает на вступлении в НАТО для защиты от будущих вторжений. Это повлечет за собой обязательство США и Европы защищать Киев в случае нападения России. В ходе недавних переговоров между государствами-членами НАТО о том, стоит ли предлагать Украине конкретный план членства, камнем преткновения стала коррупция.
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
ЕС будет предотвращать коррупцию при расходовании помощи Украине
17 июня, 13:25
Ранее The Telegraph сообщила, что США препятствуют усилиям Великобритании и Европы по закреплению “необратимого” пути Украины к членству в НАТО. Страна увязает в коррупции аж с момента распада СССР, в частности, в вопросе ВС. Чтобы решить эту проблему, особенно в сфере оборонных закупок, Зеленский начал увольнять военачальников.
Вопрос о "значительной коррупции" поднял Джо Байден, когда дал интервью журналу Time и исключил поддержку "натоизации Украины". Дипломаты и чиновники альянса предоставили Киеву список реформ, которые необходимы для вступления в НАТО.
 
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