https://1prime.ru/20240705/f16-849859990.html

Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар

Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар - 05.07.2024, ПРАЙМ

Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар

Киеву пришлось всерьез задуматься о судьбе так ожидаемых от Запада истребителей F-16 на фоне недавних массовых потерь боевой авиации, пишет Interia. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:03+0300

2024-07-05T17:03+0300

2024-07-05T17:31+0300

вооружения

f-16

украина

авиация

потери

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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Киеву пришлось всерьез задуматься о судьбе так ожидаемых от Запада истребителей F-16 на фоне недавних массовых потерь боевой авиации, пишет Interia. Ранее российские войска ударили по аэродрому Миргорода баллистической ракетой малой дальности "Искандер", которая, по данным Минобороны РФ, уничтожила пять действующих и повредила два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. На следующий день, 2 июля 2024 года, удар такой ракетой был нанесен по авиабазе в Полтаве по стоящему на аэродроме боевому вертолету Ми-24, сообщили издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ связи с этим депутат Рады Мариана Безуглая выразила серьезную обеспокоенность по поводу будущей передачи Украине F-16 и опасения, что эти машины могут разделить судьбу Су-27.В Раде отметили, что украинское командование не подготовило достаточного числа укрытий для своей авиации и обратили внимание на неудовлетворительное состояние ПВО Украины.Авторы материала полагают, что Украина должна принять соответствующие меры в данном направлении, уже несколько месяцев ведется подготовка к приему F-16. Идет строительство подземных складов и укрытий на западноукраинских авиабазах.Кроме того, для разгрузки украинских аэродромов и обеспечения безопасности самолетов планируется часть резервных F-16 расположить на иностранных аэродромах, в частности, в Польше, сообщает Interia.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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f-16, украина, авиация, потери