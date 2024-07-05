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Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар
Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар - 05.07.2024, ПРАЙМ
Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар
Киеву пришлось всерьез задуматься о судьбе так ожидаемых от Запада истребителей F-16 на фоне недавних массовых потерь боевой авиации, пишет Interia. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:03+0300
2024-07-05T17:31+0300
вооружения
f-16
украина
авиация
потери
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Киеву пришлось всерьез задуматься о судьбе так ожидаемых от Запада истребителей F-16 на фоне недавних массовых потерь боевой авиации, пишет Interia. Ранее российские войска ударили по аэродрому Миргорода баллистической ракетой малой дальности "Искандер", которая, по данным Минобороны РФ, уничтожила пять действующих и повредила два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. На следующий день, 2 июля 2024 года, удар такой ракетой был нанесен по авиабазе в Полтаве по стоящему на аэродроме боевому вертолету Ми-24, сообщили издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ связи с этим депутат Рады Мариана Безуглая выразила серьезную обеспокоенность по поводу будущей передачи Украине F-16 и опасения, что эти машины могут разделить судьбу Су-27.В Раде отметили, что украинское командование не подготовило достаточного числа укрытий для своей авиации и обратили внимание на неудовлетворительное состояние ПВО Украины.Авторы материала полагают, что Украина должна принять соответствующие меры в данном направлении, уже несколько месяцев ведется подготовка к приему F-16. Идет строительство подземных складов и укрытий на западноукраинских авиабазах.Кроме того, для разгрузки украинских аэродромов и обеспечения безопасности самолетов планируется часть резервных F-16 расположить на иностранных аэродромах, в частности, в Польше, сообщает Interia.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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f-16, украина, авиация, потери
Вооружения, F-16, УКРАИНА, авиация, потери
17:03 05.07.2024 (обновлено: 17:31 05.07.2024)
 
Россия бьет по аэродромам: украинская мечта об F-16 превратилась в кошмар

Interia: Украина хочет разместить часть F-16 на аэродромах в Польше

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntireСамолеты F-16
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Master Sgt. Tristan McIntire
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Киеву пришлось всерьез задуматься о судьбе так ожидаемых от Запада истребителей F-16 на фоне недавних массовых потерь боевой авиации, пишет Interia.
Ранее российские войска ударили по аэродрому Миргорода баллистической ракетой малой дальности "Искандер", которая, по данным Минобороны РФ, уничтожила пять действующих и повредила два находящихся на ремонте многоцелевых истребителя Су-27. На следующий день, 2 июля 2024 года, удар такой ракетой был нанесен по авиабазе в Полтаве по стоящему на аэродроме боевому вертолету Ми-24, сообщили издание.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В связи с этим депутат Рады Мариана Безуглая выразила серьезную обеспокоенность по поводу будущей передачи Украине F-16 и опасения, что эти машины могут разделить судьбу Су-27.
В Раде отметили, что украинское командование не подготовило достаточного числа укрытий для своей авиации и обратили внимание на неудовлетворительное состояние ПВО Украины.
Авторы материала полагают, что Украина должна принять соответствующие меры в данном направлении, уже несколько месяцев ведется подготовка к приему F-16. Идет строительство подземных складов и укрытий на западноукраинских авиабазах.
Кроме того, для разгрузки украинских аэродромов и обеспечения безопасности самолетов планируется часть резервных F-16 расположить на иностранных аэродромах, в частности, в Польше, сообщает Interia.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Посол в Гааге рассказал, как Россия отнесется к F-16 на Украине
2 июля, 18:59
 
ВооруженияF-16УКРАИНАавиацияпотери
 
 
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