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Цены газа на европейском рынке в основном стабильны - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Цены газа на европейском рынке в основном стабильны
Цены газа на европейском рынке в основном стабильны - 05.07.2024, ПРАЙМ
Цены газа на европейском рынке в основном стабильны
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в пятницу были в основном стабильными. Небольшой рос спроса компенсируется поставками газа из... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:00+0300
2024-07-05T15:00+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в пятницу были в основном стабильными. Небольшой рос спроса компенсируется поставками газа из Норвегии, но неопределенность относительно поставок позднее в текущем году обеспечила ценам некоторую поддержку.По состоянию на 09.00 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,20 евро, по 33,44 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Сентябрьский контракт снизился в цене на 0,09 евро, до 34,41 евро за мегаватт-час. Контракт на поставку на следующий день подорожал на 0,10 евро, до 33,05 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракт на поставку на следующий день подешевел на 0,15 пенса, до 78,25 пенса за терм.Спрос на газ для генерации электроэнергии в Великобритании, как ожидается, в понедельник вырастет на 26 млн кубических метров в день, но это, вероятно, будет компенсировано увеличением поставок из Норвегии, говорит аналитик LSEG Юрий Онишкив.Незапланированная приостановка работы на норвежском месторождении Oseberg должна завершиться в субботу.Согласно еженедельному отчету аналитиков LSEG, спот-цены на газ будут держаться в районе нынешних уровней: 32,5-33 евро за мегаватт-час и 73-77 пенса за терм.По словам одного из трейдеров, ничего особо нового не происходит.Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,14 евро, по 70,21 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
15:00 05.07.2024
 

Цены газа на европейском рынке в основном стабильны

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах в пятницу были в основном стабильными. Небольшой рос спроса компенсируется поставками газа из Норвегии, но неопределенность относительно поставок позднее в текущем году обеспечила ценам некоторую поддержку.
По состоянию на 09.00 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с понижением на 0,20 евро, по 33,44 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Сентябрьский контракт снизился в цене на 0,09 евро, до 34,41 евро за мегаватт-час. Контракт на поставку на следующий день подорожал на 0,10 евро, до 33,05 евро за мегаватт-час.
В Великобритании контракт на поставку на следующий день подешевел на 0,15 пенса, до 78,25 пенса за терм.
Спрос на газ для генерации электроэнергии в Великобритании, как ожидается, в понедельник вырастет на 26 млн кубических метров в день, но это, вероятно, будет компенсировано увеличением поставок из Норвегии, говорит аналитик LSEG Юрий Онишкив.
Незапланированная приостановка работы на норвежском месторождении Oseberg должна завершиться в субботу.
Согласно еженедельному отчету аналитиков LSEG, спот-цены на газ будут держаться в районе нынешних уровней: 32,5-33 евро за мегаватт-час и 73-77 пенса за терм.
По словам одного из трейдеров, ничего особо нового не происходит.
Углеродные кредиты торговались с понижением на 0,14 евро, по 70,21 евро за тонну.
 
Рынкимировой рынок газа
 
 
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