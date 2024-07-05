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Мировые фондовые индексы растут

Мировые фондовые индексы растут - 05.07.2024, ПРАЙМ

Мировые фондовые индексы растут

Мировые фондовые рынки достигли новых рекордных отметок благодаря оптимизму в отношении снижения ставки в США, который поддерживает настроения в преддверии... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:59+0300

2024-07-05T14:59+0300

2024-07-05T14:59+0300

рынки

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки достигли новых рекордных отметок благодаря оптимизму в отношении снижения ставки в США, который поддерживает настроения в преддверии выхода ключевых данных по занятости позднее в пятницу. Между тем евро достиг трехнедельного максимума в преддверии выборов во Франции в эти выходные.Курс фунта и британские фондовые индексы росли после того, как Лейбористская партия Британии, вероятно, одержала убедительную победу на выборах после 14 лет правления консерваторов.Внимание участников рынка в Европе быстро переключилось с выборов в Великобритании, где результаты голосования в четверг не стали неожиданностью, на воскресные выборы во Франции. Французские индексы восстановили позиции после активных продаж вслед за неожиданным объявлением о выборах в прошлом месяце. Евро выиграл от возрождения надежд на понижение ставки в США.После праздника Дня независимости в США торги проходили вяло, но ожидается, что после публикации отчета по занятости в американском несельскохозяйственном секторе за июнь они оживятся."Рынки переживают благоприятный летний период, когда инвесторы сосредоточены на снижении инфляции до целевого уровня в странах с ведущей экономикой, - сказал Гай Миллер, главный рыночный стратег Zurich Insurance Group. – В сочетании с более слабыми данными по США это положительно сказывается на перспективах инфляции, а значит, снижение ставок снова будет на повестке дня", - сказал он.Мировой фондовый индекс MSCI достиг нового рекордного максимума. Он оставался вблизи этой отметки и на момент написания обзора вырос на 0,07%. Панъевропейский индекс поднялся на 0,3%, а японский Nikkei и более широкий Topix также достигли рекордных уровней.Фьючерсы на американские индексы немного повышаются.После результатов выборов в Великобритании лондонский индекс FTSE 100 вырос на 0,38. Доходность 10-летних британских государственных облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 4,17%, что в основном соответствует динамике на других европейских рынках, а фунт укрепился до 1,2779 доллара."Убедительная победа обеспечивает ясность и стабильность, которые необходимы фондовым рынкам в условиях все более нестабильного мира", - сказал Бен Ритчи из Abrdn.Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США, вероятно, увеличилось на 190 000 в прошлом месяце после роста на 272 000 в мае, согласно опросу экономистов, проведенному Reuters. За последние 12 месяцев рост занятости в среднем составлял около 230 000 рабочих мест в месяц.Миллер из Zurich отметил ослабление последних данных по занятости и сказал, что более низкие, чем ожидалось, показатели поддержат аргументы в пользу снижения ставки в США в сентябре.Доходность казначейских облигаций США на момент написания обзора практически не изменилась: доходность 2-летних бондов придерживалась уровня 4,69%, а доходность 10-летних незначительно выросла, до 4,36%.На валютных рынках евро вырос до 1,0825 доллара, так как опросы указывают на то, что крайне правая партия Франции "Национальное объединение" не получит абсолютного большинства на воскресных парламентских выборах."Если результаты опросов окажутся верными, это будет означать, что более экстремальная политика фискальной экспансии и ограничения иммиграции вряд ли будут приняты", - сказал аналитик MUFG Майкл Ван.Доллар снизился примерно на 0,35% до 160,75 иены. Австралийский доллар достиг шестимесячного максимума 0,6738 доллара США, так как спреды доходности изменились в его пользу благодаря надеждам на то, что следующий шаг австралийских ставок может быть направлен вверх, учитывая, что инфляция остается устойчивой.Биткоин может зафиксировать самое большое недельное падение более чем за год на опасениях по поводу вероятного наплыва токенов с закрытой японской биржи Mt. Gox и дальнейших продаж со стороны игроков с заемным капиталом после сильного роста криптовалюты.Сегодня биткоин упал на 8% до 53 523 долларов, самого низкого уровня с конца февраля.Золото подорожало на 0,3% до 2363,25 доллара за унцию и демонстрирует второй подряд недельный рост, в то время как цены на нефть растут четвертую неделю подряд.Фьючерсы на нефть марки Brent держались выше отметки 87 долларов за баррель после более значительного, чем ожидалось, снижения запасов сырой нефти в США, что свидетельствует об устойчивом спросе в связи с началом летнего сезона вождения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки