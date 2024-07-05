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Орбан заявил, что узнал мнение Путина о будущем конфликта на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Орбан заявил, что узнал мнение Путина о будущем конфликта на Украине
Орбан заявил, что узнал мнение Путина о будущем конфликта на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан заявил, что узнал мнение Путина о будущем конфликта на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что узнал мнение российского лидера о... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:30+0300
2024-07-05T17:48+0300
политика
владимир путин
виктор орбан
украина
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что узнал мнение российского лидера о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах. Орбан подчеркнул, что "мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать". Он обсудил с российским президентом способы достижения мира на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести... И третье, что меня интересовало — это видение Европы после войны", - пояснил венгерский премьер.Глава правительства выразил Путину благодарность за открытый и честный диалог. Орбан пообещал работать и далее с Москвой и Киевом над достижением мира. При этом он отметил, что "по опыту понял", что позиции Украины и РФ по урегулированию очень далеки друг от друга. "Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали — установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", — сказал венгерский премьер.14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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владимир путин, виктор орбан, украина
Политика, Владимир Путин, Виктор Орбан, УКРАИНА
17:30 05.07.2024 (обновлено: 17:48 05.07.2024)
 
Орбан заявил, что узнал мнение Путина о будущем конфликта на Украине

Орбан заявил, что узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что узнал мнение российского лидера о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах.
Орбан подчеркнул, что "мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать". Он обсудил с российским президентом способы достижения мира на Украине.
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"Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести... И третье, что меня интересовало — это видение Европы после войны", - пояснил венгерский премьер.
Глава правительства выразил Путину благодарность за открытый и честный диалог.
Орбан пообещал работать и далее с Москвой и Киевом над достижением мира. При этом он отметил, что "по опыту понял", что позиции Украины и РФ по урегулированию очень далеки друг от друга.
"Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. Однако важнейший шаг мы сделали — установили контакт, я буду работать и дальше в этом направлении", — сказал венгерский премьер.
14 июня на встрече с руководством МИД Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
17:22
 
ПолитикаВладимир ПутинВиктор ОрбанУКРАИНА
 
 
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