https://1prime.ru/20240705/orban-849843712.html

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.Он... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:56+0300

2024-07-05T12:56+0300

2024-07-05T12:56+0300

политика

виктор орбан

украина

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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.Он выразил убеждение, что, несмотря на отсутствие у "ротационного президентства" ЕС мандата на ведение переговоров от имени Евросоюза, недопустимо "сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится"."Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал премьер Венгрии, председательствующей в Евросоюзе.Ранее венгерский премьер-министр прилетел в Москву, где у него намечена встреча с президентом России с Владимиром Путиным. До сообщений о прилете Орбана в Москву глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер Польши Дональд Туск выступили с осуждением возможной встречи двух политиков.

https://1prime.ru/20240705/orban-849843174.html

украина

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виктор орбан, украина