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"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.Он... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:56+0300
2024-07-05T12:56+0300
политика
виктор орбан
украина
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.Он выразил убеждение, что, несмотря на отсутствие у "ротационного президентства" ЕС мандата на ведение переговоров от имени Евросоюза, недопустимо "сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится"."Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал премьер Венгрии, председательствующей в Евросоюзе.Ранее венгерский премьер-министр прилетел в Москву, где у него намечена встреча с президентом России с Владимиром Путиным. До сообщений о прилете Орбана в Москву глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер Польши Дональд Туск выступили с осуждением возможной встречи двух политиков.
https://1prime.ru/20240705/orban-849843174.html
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виктор орбан, украина
Политика, Виктор Орбан, УКРАИНА
12:56 05.07.2024
 
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине

Орбан: нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В.Путина в Венгрию
Визит президента РФ В.Путина в Венгрию - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Он выразил убеждение, что, несмотря на отсутствие у "ротационного президентства" ЕС мандата на ведение переговоров от имени Евросоюза, недопустимо "сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится".
"Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал премьер Венгрии, председательствующей в Евросоюзе.

Ранее венгерский премьер-министр прилетел в Москву, где у него намечена встреча с президентом России с Владимиром Путиным. До сообщений о прилете Орбана в Москву глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер Польши Дональд Туск выступили с осуждением возможной встречи двух политиков.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
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12:47
 
ПолитикаВиктор ОрбанУКРАИНА
 
 
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