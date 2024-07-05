"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
Орбан: нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Нельзя установить мир на Украине, сидя в удобном кресле в Брюсселе. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он выразил убеждение, что, несмотря на отсутствие у "ротационного президентства" ЕС мандата на ведение переговоров от имени Евросоюза, недопустимо "сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится".
Он выразил убеждение, что, несмотря на отсутствие у "ротационного президентства" ЕС мандата на ведение переговоров от имени Евросоюза, недопустимо "сидеть сложа руки и ждать, пока война чудесным образом закончится".
"Мы будем служить важным инструментом для того, чтобы сделать первые шаги на пути к миру. Именно в этом заключается наша миротворческая миссия", — написал премьер Венгрии, председательствующей в Евросоюзе.
Ранее венгерский премьер-министр прилетел в Москву, где у него намечена встреча с президентом России с Владимиром Путиным. До сообщений о прилете Орбана в Москву глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер Польши Дональд Туск выступили с осуждением возможной встречи двух политиков.
Ранее венгерский премьер-министр прилетел в Москву, где у него намечена встреча с президентом России с Владимиром Путиным. До сообщений о прилете Орбана в Москву глава Европейского Совета Шарль Мишель и премьер Польши Дональд Туск выступили с осуждением возможной встречи двух политиков.