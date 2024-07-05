https://1prime.ru/20240705/orban-849861008.html
Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы
Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы
Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за посещение Москвы. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:16+0300
2024-07-05T17:16+0300
2024-07-05T17:26+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за посещение Москвы. По словам российского лидера, переговоры в целом были весьма своевременными и полезными для обеих сторон. путин отметил, что Орбан в целом излагал с точки зрения Украины и Запада."Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы", — сказал российский лидер по итогам встречи с Орбаном.Он подчеркнул, что Россия воспринимает визит Орбана как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://1prime.ru/20240705/putin-849860800.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы
Путин поблагодарил премьера Венгрии Орбана за посещение Москвы
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за посещение Москвы.
По словам российского лидера, переговоры в целом были весьма своевременными и полезными для обеих сторон. путин отметил, что Орбан в целом излагал с точки зрения Украины и Запада.
"Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы", — сказал российский лидер по итогам встречи с Орбаном.
Он подчеркнул, что Россия воспринимает визит Орбана как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
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