https://1prime.ru/20240705/orban-849861008.html

Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы

Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Орбана за посещение Москвы

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за посещение Москвы. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:16+0300

2024-07-05T17:16+0300

2024-07-05T17:26+0300

политика

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за посещение Москвы. По словам российского лидера, переговоры в целом были весьма своевременными и полезными для обеих сторон. путин отметил, что Орбан в целом излагал с точки зрения Украины и Запада."Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы", — сказал российский лидер по итогам встречи с Орбаном.Он подчеркнул, что Россия воспринимает визит Орбана как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://1prime.ru/20240705/putin-849860800.html

венгрия

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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан