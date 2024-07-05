https://1prime.ru/20240705/patriot-849844795.html
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии
После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:15+0300
2024-07-05T13:15+0300
2024-07-05T13:17+0300
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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил немецкий посол Мартин Егер."На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", — сообщил дипломат в своем аккаунте в социальной сети Х.Он также заметил, что экипаж системы прошел соответствующую подготовку в Германии.Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в столкновение. В Кремле заявляли, что поставка оружия на Украину со стороны Запада не способствует продвижению переговоров.
https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849615520.html
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украина, германия, patriot
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Patriot
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии
Посол ФРГ: третий комплекс Patriot из Германии прибыл на Украину
БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил немецкий посол Мартин Егер.
"На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", — сообщил дипломат в своем аккаунте в социальной сети Х.
Он также заметил, что экипаж системы прошел соответствующую подготовку в Германии.
Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в столкновение. В Кремле заявляли, что поставка оружия на Украину со стороны Запада не способствует продвижению переговоров.
"Их столько не производят": Зеленский признал бесполезность систем Patriot