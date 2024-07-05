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Украина получила третий комплекс Patriot из Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Украина получила третий комплекс Patriot из Германии
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии
После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:15+0300
2024-07-05T13:17+0300
вооружения
украина
германия
patriot
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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил немецкий посол Мартин Егер."На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", — сообщил дипломат в своем аккаунте в социальной сети Х.Он также заметил, что экипаж системы прошел соответствующую подготовку в Германии.Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в столкновение. В Кремле заявляли, что поставка оружия на Украину со стороны Запада не способствует продвижению переговоров.
https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849615520.html
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украина, германия, patriot
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Patriot
13:15 05.07.2024 (обновлено: 13:17 05.07.2024)
 
Украина получила третий комплекс Patriot из Германии

Посол ФРГ: третий комплекс Patriot из Германии прибыл на Украину

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил немецкий посол Мартин Егер.
"На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", — сообщил дипломат в своем аккаунте в социальной сети Х.
Он также заметил, что экипаж системы прошел соответствующую подготовку в Германии.
Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в столкновение. В Кремле заявляли, что поставка оружия на Украину со стороны Запада не способствует продвижению переговоров.
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ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯPatriot
 
 
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