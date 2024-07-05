https://1prime.ru/20240705/patriot-849844795.html

Украина получила третий комплекс Patriot из Германии

Украина получила третий комплекс Patriot из Германии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Украина получила третий комплекс Patriot из Германии

После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:15+0300

2024-07-05T13:15+0300

2024-07-05T13:17+0300

вооружения

украина

германия

patriot

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. После просьбы Владимира Зеленского о поставке не менее семи комплексов Patriot, третий такой комплекс из Германии был доставлен на Украину. Об этом сообщил немецкий посол Мартин Егер."На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", — сообщил дипломат в своем аккаунте в социальной сети Х.Он также заметил, что экипаж системы прошел соответствующую подготовку в Германии.Россия считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают НАТО в столкновение. В Кремле заявляли, что поставка оружия на Украину со стороны Запада не способствует продвижению переговоров.

https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849615520.html

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, patriot