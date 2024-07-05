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Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования кризиса на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования кризиса на Украине
Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования кризиса на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования кризиса на Украине
Глава государства Владимир Путин заявил, что обсудил с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном острые вопросы, в том числе конфликт на Украине. Об это он... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:10+0300
2024-07-05T17:36+0300
политика
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заявил, что обсудил с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном острые вопросы, в том числе конфликт на Украине. Об это он сообщил по итогам переговоров с Орбанов."(Состоялся диалог - ред.) как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня, включая безусловно ситуацию и вокруг Украины", — сообщил российский лидер.Президент подчеркнул, что с венгерским премьером также обсуждались вероятные пути решения украинского кризиса.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
17:10 05.07.2024 (обновлено: 17:36 05.07.2024)
 
Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования кризиса на Украине

Путин обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования кризиса на Украине

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин заявил, что обсудил с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном острые вопросы, в том числе конфликт на Украине. Об это он сообщил по итогам переговоров с Орбанов.
"(Состоялся диалог - ред.) как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня, включая безусловно ситуацию и вокруг Украины", — сообщил российский лидер.
Президент подчеркнул, что с венгерским премьером также обсуждались вероятные пути решения украинского кризиса.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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ПолитикаРОССИЯВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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