https://1prime.ru/20240705/putin-849860800.html

Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии

Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии

Ключевые принципы в развитии сотрудничества России и Венгрии - здоровый прагматизм и взаимная выгода, заявил российский президент Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:13+0300

2024-07-05T17:13+0300

2024-07-05T17:13+0300

политика

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ключевые принципы в развитии сотрудничества России и Венгрии - здоровый прагматизм и взаимная выгода, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства выступил перед журналистами по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном."Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - отметил Путин.

https://1prime.ru/20240705/tovarooborot-849845979.html

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владимир путин, виктор орбан