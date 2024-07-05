https://1prime.ru/20240705/putin-849860800.html
Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии
Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии
Ключевые принципы в развитии сотрудничества России и Венгрии - здоровый прагматизм и взаимная выгода, заявил российский президент Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:13+0300
2024-07-05T17:13+0300
2024-07-05T17:13+0300
политика
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ключевые принципы в развитии сотрудничества России и Венгрии - здоровый прагматизм и взаимная выгода, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства выступил перед журналистами по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном."Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20240705/tovarooborot-849845979.html
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владимир путин, виктор орбан
Политика, Владимир Путин, Виктор Орбан
Путин назвал основу сотрудничества России и Венгрии
Путин назвал здоровый прагматизм и выгоду ключевыми в партнерстве РФ и Венгрии
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Ключевые принципы в развитии сотрудничества России и Венгрии - здоровый прагматизм и взаимная выгода, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства выступил перед журналистами по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.
"Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - отметил Путин.
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