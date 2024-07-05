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Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом

Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом - 05.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы повысился на 0,49%, следует из данных торгов. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:52+0300

2024-07-05T19:52+0300

2024-07-05T19:52+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы повысился на 0,49%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,49%, до 3149,29 пункта, долларовый РТС – на 0,48%, до 1125,66 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 0,16%, РТС - на 2,95%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.36 мск дорожает на 0,05%, до 87,47 долларов за баррель. "Российский рынок акций, несмотря на рост в начале недели, по итогу продемонстрировал снижение. Индекс Мосбиржи вернулся в район 3150 пунктов", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Российский рынок акций в конце недели не показал внятного тренда. Индекс Мосбиржи разнонаправлено двигался внутри диапазона 3100-3150 пунктов. Приближение выходных часто вызывает у участников торгов рост осторожности. К тому же волатильность валютных курсов в конце недели была заметной", - подмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global говорит, что в пятницу российский фондовый рынок открылся в слабом минусе, но в середине дня отправился наверх, чтобы закрыть торги хоть и в небольшом, но плюсе. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции Ашинского металлургического завода (+4,52%), "Мечела" (+3,54%), "Газпрома" (+3,49%), расписки "Русагро" (+3,18%), акции "Норникеля" (+2,62%), расписки Ozon (+2,08%), акции НМТП (+1,71 %) и "Полюса" (+1,65%). В лидерах снижения капитализации – бумаги Московского кредитного банка (-4,47%), расписки Fix Price (-2,83%), акции "Ренессанса" (-2,5%), "Сегежи" (-2,37%), ДЭК (-1,72%), префы "Татнефти" (-1,63%), а также бумаги Solidcore (-1,43%) и ТМК (-1,38%). ПРОГНОЗЫ Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в понедельник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов. "Монетарные сигналы, сырьевые цены, санкционный фон, валютные курсы, корпоративные новости – основной круг тем, к которым будет приковано внимание участников торгов в ближайшей перспективе. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 июля – 3100-3200 пунктов", - считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

https://1prime.ru/20240702/mosbirzha-849673168.html

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торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс