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Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии

Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии

Объем двусторонней торговли России и Венгрии снизился на более чем 35 процентов, заявил президент России Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:49+0300

2024-07-05T13:49+0300

2024-07-05T13:49+0300

экономика

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Венгрии снизился на более чем 35 процентов, заявил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним", — отметил глава государства в рамках переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.Путин подчеркнул, что Москве и Будапешту есть над чем работать, так как проводятся масштабные проекты.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россиию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".

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венгрия

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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин