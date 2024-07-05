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Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии
Объем двусторонней торговли России и Венгрии снизился на более чем 35 процентов, заявил президент России Владимир Путин. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:49+0300
2024-07-05T13:49+0300
экономика
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Венгрии снизился на более чем 35 процентов, заявил президент России Владимир Путин."Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним", — отметил глава государства в рамках переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.Путин подчеркнул, что Москве и Будапешту есть над чем работать, так как проводятся масштабные проекты.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россиию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
https://1prime.ru/20240705/vengriya-849845457.html
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
13:49 05.07.2024
 
Путин отметил спад в торговых отношениях России и Венгрии

Путин: в торговом обороте России и Венгрии наблюдается спад более 35%

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Объем двусторонней торговли России и Венгрии снизился на более чем 35 процентов, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, там 35% с лишним", — отметил глава государства в рамках переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.
Путин подчеркнул, что Москве и Будапешту есть над чем работать, так как проводятся масштабные проекты.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россиию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Визит Орбана в Россию поставил под вопрос визит членов ЕК в Будапешт
13:35
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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