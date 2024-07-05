https://1prime.ru/20240705/ukraina-849847711.html
В Болгарии заявили, что не предоставляют деньги Украине
В Болгарии заявили, что не предоставляют деньги Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что не предоставляют деньги Украине
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:36+0300
2024-07-05T14:36+0300
2024-07-05T14:37+0300
болгария
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/45/842284501_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_44b22988b5966d376d2be3698b9547a7.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет предоставлять денежные средства Украине. "Болгария не будет предоставлять и не предоставляет наличные деньги Украине", - заявил Борисов в ходе парламентской сессии, посвященной предстоящему саммиту НАТО, его слова приводит местное агентство Novinite. Он пояснил, что в последние месяцы появились вводящие в заблуждение инсинуации о том, что Болгария предоставляет денежные средства Киеву. Политик пояснил, что Болгария получает средства для поставки на Украину старой советской техники. "Уже получено 60 миллионов (евро - ред.) и согласовано еще 300 миллионов", - отметил политик. Агентство пишет, что Борисов также раскритиковал попытки вызвать страх среди граждан Болгарии ложными заявлениями об отправке болгарских солдат на Украину. Экс-премьер пояснил, что болгарские войска будут развернуты только для защиты территории Болгарии. Возглавляемая Борисовым партия ГЕРБ выиграла состоявшиеся 9 июня досрочные парламентские выборы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240704/bolgariya-849786842.html
болгария
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/45/842284501_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ec437037a44978f44101dd38c690f4de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, украина, помощь украине
БОЛГАРИЯ, УКРАИНА, помощь Украине
В Болгарии заявили, что не предоставляют деньги Украине
Лидер партии ГЕРБ Борисов: Болгария не предоставляет деньги Украине
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет предоставлять денежные средства Украине.
"Болгария не будет предоставлять и не предоставляет наличные деньги Украине", - заявил Борисов в ходе парламентской сессии, посвященной предстоящему саммиту НАТО, его слова приводит местное агентство Novinite. Он пояснил, что в последние месяцы появились вводящие в заблуждение инсинуации о том, что Болгария предоставляет денежные средства Киеву.
Политик пояснил, что Болгария получает средства для поставки на Украину старой советской техники. "Уже получено 60 миллионов (евро - ред.) и согласовано еще 300 миллионов", - отметил политик.
Агентство пишет, что Борисов также раскритиковал попытки вызвать страх среди граждан Болгарии ложными заявлениями об отправке болгарских солдат на Украину. Экс-премьер пояснил, что болгарские войска будут развернуты только для защиты территории Болгарии.
В Болгарии одобрили создание военно-транспортного коридора, пишет СМИ
Возглавляемая Борисовым партия ГЕРБ выиграла состоявшиеся 9 июня досрочные парламентские выборы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.