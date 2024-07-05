https://1prime.ru/20240705/ukraina-849851194.html

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ

Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Запад не в силах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с Wall Street Journal поделился президент Финляндии Александр... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:50+0300

2024-07-05T15:50+0300

2024-07-05T15:50+0300

политика

финляндия

украина

запад

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Запад не в силах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с Wall Street Journal поделился президент Финляндии Александр Стубб."У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", — сказал он.Финский президент также отметил, что чем больше помощи будет оказано Украине, тем быстрее удастся завершить конфликт.Однако Россия считает, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию конфликта, а наоборот, усложняют его и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.

https://1prime.ru/20240628/finlyandiya-849574360.html

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финляндия, украина, запад