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Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине - 05.07.2024, ПРАЙМ
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине
Запад не в силах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с Wall Street Journal поделился президент Финляндии Александр... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T15:50+0300
2024-07-05T15:50+0300
политика
финляндия
украина
запад
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Запад не в силах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с Wall Street Journal поделился президент Финляндии Александр Стубб."У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", — сказал он.Финский президент также отметил, что чем больше помощи будет оказано Украине, тем быстрее удастся завершить конфликт.Однако Россия считает, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию конфликта, а наоборот, усложняют его и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
https://1prime.ru/20240628/finlyandiya-849574360.html
финляндия
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финляндия, украина, запад
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
15:50 05.07.2024
 
Стубб признал неспособность Запада разрешить конфликт на Украине

Стубб: Запад ничего не может сделать для решения конфликта на Украине

© yle.fi#Александр Стубб
#Александр Стубб
© yle.fi
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Запад не в силах добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в беседе с Wall Street Journal поделился президент Финляндии Александр Стубб.
"У председателя (КНР) Си Цзиньпина есть ключи к мирному урегулированию этого конфликта... Мы на Западе, даже США, не можем такого сделать. Все, что мы можем делать, это поставлять Украине оружие", — сказал он.
Финский президент также отметил, что чем больше помощи будет оказано Украине, тем быстрее удастся завершить конфликт.
Однако Россия считает, что поставки оружия на Украину не способствуют урегулированию конфликта, а наоборот, усложняют его и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
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