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Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале - 05.07.2024, ПРАЙМ

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в первом квартале

Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в первом квартале 2024 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:06+0300

2024-07-05T19:06+0300

2024-07-05T19:06+0300

экономика

россия

росстат

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ в первом квартале 2024 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, - рост на 5,4%, следует из сообщения ведомства. Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат. "Объем ВВП России за первый квартал 2024 года составил в текущих ценах 43,24 триллиона рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2023 года составил 105,4%, относительно четвертого квартала 2023 года – 82,1%. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2024 года по отношению к ценам первого квартала 2023 года составил 113,4%, по отношению к ценам четвертого квартала 2023 года – 103,6%", - говорится в документе статистического ведомства. Росстат сообщает, что в составе ВВП по сравнению с первым кварталом 2023 года валовое накопление выросло на 9,7%, расходы на конечное потребление увеличились на 4,6%. "На рост конечного потребления повлияло увеличение расходов домашних хозяйств на эти цели (на 6,7%) вследствие восстановления потребительского спроса, начавшегося во втором квартале 2023 года. Рост валового накопления произошел за счет накопления основного капитала (на 12,9%) при снижении прироста запасов материальных оборотных средств (преимущественно - запасов готовой продукции в сельском хозяйстве)", - отмечается в комментарии статистического ведомства. При этом в структуре основных компонентов ВВП в первом квартале 2024 года относительно соответствующего квартала 2023 года доля расходов на конечное потребление сократилась - с 75,7% до 73% при увеличении доли валового накопления - с 19,7% до 21,4% и чистого экспорта - с 4,6% до 5,6%. "В структуре ВВП по источникам доходов в первом квартале 2024 года относительно первого квартала 2023 года доля оплаты труда сохранилась на уровне 44,8%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 9,4% до 8,9%, доля валовой прибыли повысилась с 45,8% до 46,3%", - добавили в Росстате.

https://1prime.ru/20240703/ekonomika-849723195.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат