https://1prime.ru/20240705/zelenskiy-849857940.html

"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом

"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом

Зеленский с опаской смотрит на происходящие в мире события, так как понимает, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, то Киев уже... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:40+0300

2024-07-05T16:40+0300

2024-07-05T16:40+0300

политика

дональд трамп

поддержка украины

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский с опаской смотрит на происходящие в мире события, так как понимает, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, то Киев уже не сможет рассчитывать на столь бурную поддержку. В связи с этим, в НАТО хотят сделать помощь Украине "трампонепроницаемой". Об этом пишет Responsible Statecraft.Издание отметило со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалла-Тейлора, что Зеленский умеет верно оценивать ситуацию и уже видел президентские дебаты в США, результаты первого тура выборов во Франции и в ЕС. Он понимает, что для сохранения поддержки ему придется работать "со всеми имеющимися личностями”.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным RS, Североатлантический альянс, чьи лидеры соберутся в Вашингтоне на следующей неделе на ежегодный саммит, уже несколько месяцев работает над тем, чтобы обезопасить поддержку Украины со стороны НАТО и сделать ее “трампонепроницаемой”. При этом возникают вопросы о том, сколько именно денег придется выделить и кому. Отмечается, что США в течение последних двух лет предоставляли почти половину помощи альянсу в размере 40 миллиардов евро ежегодно.По мнению издания, подход к трансатлантическим отношениям потенциальных советников Трампа сулит большие перемены, если экс-президент вернется к власти, так как помимо планов “решительно пересмотреть” роль Вашингтона в НАТО, будущий Белый дом Трампа может пообещать Москве, что альянс не будет расширяться на восток.При это сам Трамп на расспросы о том, как он намерен урегулировать конфликт, отвечает уклончиво. При этом он заявляет, что основную часть бремени помощи Киеву предстоит взять на себя Европе и что сам он ни в коем случае не довел бы ситуацию до конфликта и если займет пост президента США, то все уладит, не дожидаясь инаугурации.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240705/tramp-849836851.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, поддержка украины, владимир зеленский