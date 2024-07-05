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"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом
"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом
Зеленский с опаской смотрит на происходящие в мире события, так как понимает, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, то Киев уже... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:40+0300
2024-07-05T16:40+0300
политика
дональд трамп
поддержка украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский с опаской смотрит на происходящие в мире события, так как понимает, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, то Киев уже не сможет рассчитывать на столь бурную поддержку. В связи с этим, в НАТО хотят сделать помощь Украине "трампонепроницаемой". Об этом пишет Responsible Statecraft.Издание отметило со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалла-Тейлора, что Зеленский умеет верно оценивать ситуацию и уже видел президентские дебаты в США, результаты первого тура выборов во Франции и в ЕС. Он понимает, что для сохранения поддержки ему придется работать "со всеми имеющимися личностями”.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо данным RS, Североатлантический альянс, чьи лидеры соберутся в Вашингтоне на следующей неделе на ежегодный саммит, уже несколько месяцев работает над тем, чтобы обезопасить поддержку Украины со стороны НАТО и сделать ее “трампонепроницаемой”. При этом возникают вопросы о том, сколько именно денег придется выделить и кому. Отмечается, что США в течение последних двух лет предоставляли почти половину помощи альянсу в размере 40 миллиардов евро ежегодно.По мнению издания, подход к трансатлантическим отношениям потенциальных советников Трампа сулит большие перемены, если экс-президент вернется к власти, так как помимо планов “решительно пересмотреть” роль Вашингтона в НАТО, будущий Белый дом Трампа может пообещать Москве, что альянс не будет расширяться на восток.При это сам Трамп на расспросы о том, как он намерен урегулировать конфликт, отвечает уклончиво. При этом он заявляет, что основную часть бремени помощи Киеву предстоит взять на себя Европе и что сам он ни в коем случае не довел бы ситуацию до конфликта и если займет пост президента США, то все уладит, не дожидаясь инаугурации.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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дональд трамп, поддержка украины, владимир зеленский
Политика, Дональд Трамп, поддержка Украины, Владимир Зеленский
16:40 05.07.2024
 
"Придется работать со всеми". Зеленский с опаской следит за Белым домом

RS: потенциальная победа Трампа заставила Зеленского нервничать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский с опаской смотрит на происходящие в мире события, так как понимает, что если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре, то Киев уже не сможет рассчитывать на столь бурную поддержку. В связи с этим, в НАТО хотят сделать помощь Украине "трампонепроницаемой". Об этом пишет Responsible Statecraft.
Издание отметило со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Андреа Кендалла-Тейлора, что Зеленский умеет верно оценивать ситуацию и уже видел президентские дебаты в США, результаты первого тура выборов во Франции и в ЕС. Он понимает, что для сохранения поддержки ему придется работать "со всеми имеющимися личностями”.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По данным RS, Североатлантический альянс, чьи лидеры соберутся в Вашингтоне на следующей неделе на ежегодный саммит, уже несколько месяцев работает над тем, чтобы обезопасить поддержку Украины со стороны НАТО и сделать ее “трампонепроницаемой”. При этом возникают вопросы о том, сколько именно денег придется выделить и кому. Отмечается, что США в течение последних двух лет предоставляли почти половину помощи альянсу в размере 40 миллиардов евро ежегодно.
По мнению издания, подход к трансатлантическим отношениям потенциальных советников Трампа сулит большие перемены, если экс-президент вернется к власти, так как помимо планов “решительно пересмотреть” роль Вашингтона в НАТО, будущий Белый дом Трампа может пообещать Москве, что альянс не будет расширяться на восток.
При это сам Трамп на расспросы о том, как он намерен урегулировать конфликт, отвечает уклончиво. При этом он заявляет, что основную часть бремени помощи Киеву предстоит взять на себя Европе и что сам он ни в коем случае не довел бы ситуацию до конфликта и если займет пост президента США, то все уладит, не дожидаясь инаугурации.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
"Навел пушку". В США раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
10:46
 
ПолитикаДональд Трампподдержка УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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