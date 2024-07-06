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Илон Маск призвал упразднить ФБР - 06.07.2024, ПРАЙМ
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Илон Маск призвал упразднить ФБР
Илон Маск призвал упразднить ФБР - 06.07.2024, ПРАЙМ
Илон Маск призвал упразднить ФБР
ФБР даже не пытается привлечь к ответственности людей, которые фигурируют в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, и если бюро не будет выполнять свои... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T09:38+0300
2024-07-06T09:39+0300
происшествия
илон маск
фбр
джеффри эпштейн
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ФБР даже не пытается привлечь к ответственности людей, которые фигурируют в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, и если бюро не будет выполнять свои прямые обязанности, его следует упразднить. Такое мнение в социальной сети Х высказал известный предприниматель, миллиардер Илон Маск."Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна, - возмутился миллиардер. - Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент". Американский суд ранее опубликовал документ с перечнем лиц, которые фигурируют в деле финансиста Эпштейна. В Соединенных Штатах финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По американским законам такое преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы. В начале июля 2019 года нью-йоркский суд , заслушав показания Эпштейна, решил оставить его под стражей без права выхода под залог. В конце июля скандального финансиста нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями шеи. Впоследствии Эпштейн скончался. Как показало разбирательство, финансист покончил жизнь самоубийством.
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илон маск, фбр, джеффри эпштейн
Происшествия, Илон Маск, ФБР, Джеффри Эпштейн
09:38 06.07.2024 (обновлено: 09:39 06.07.2024)
 
Илон Маск призвал упразднить ФБР

Илон Маск: ФБР следует упразднить из-за дела скандального финансиста Эпстина

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. ФБР даже не пытается привлечь к ответственности людей, которые фигурируют в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, и если бюро не будет выполнять свои прямые обязанности, его следует упразднить. Такое мнение в социальной сети Х высказал известный предприниматель, миллиардер Илон Маск.
"Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна, - возмутился миллиардер. - Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент".
Американский суд ранее опубликовал документ с перечнем лиц, которые фигурируют в деле финансиста Эпштейна.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Маск обвинил во лжи вице-президента США
1 июля, 16:49
В Соединенных Штатах финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. По американским законам такое преступление предусматривает до 40 лет лишения свободы. В начале июля 2019 года нью-йоркский суд , заслушав показания Эпштейна, решил оставить его под стражей без права выхода под залог. В конце июля скандального финансиста нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями шеи. Впоследствии Эпштейн скончался. Как показало разбирательство, финансист покончил жизнь самоубийством.
 
ПроисшествияИлон МаскФБРДжеффри Эпштейн
 
 
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