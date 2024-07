https://1prime.ru/20240706/sk-849884044.html

СК будет расследовать информацию об убийстве российского военнопленного

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ будет проводить расследование по данным из сообщения в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — сказано в сообщении СК. Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что данные, предоставленные изданием The New York Times, о том, что прокиевские боевики убили просившего об оказании медпомощи российского пленного, будут проверены. Москва потребует расследование и от международных организаций, добавил дипломат. The New York Times ранее сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медпомощи.

