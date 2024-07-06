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СК будет расследовать информацию об убийстве российского военнопленного
СК будет расследовать информацию об убийстве российского военнопленного - 06.07.2024, ПРАЙМ
СК будет расследовать информацию об убийстве российского военнопленного
Следственный комитет РФ будет проводить расследование по данным из сообщения в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского... | 06.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-06T22:37+0300
2024-07-06T22:37+0300
2024-07-06T22:37+0300
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МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ будет проводить расследование по данным из сообщения в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — сказано в сообщении СК. Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что данные, предоставленные изданием The New York Times, о том, что прокиевские боевики убили просившего об оказании медпомощи российского пленного, будут проверены. Москва потребует расследование и от международных организаций, добавил дипломат. The New York Times ранее сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медпомощи.
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всу, пленные, ск рф, расследование
Происшествия, ВСУ, пленные, СК РФ, расследование
СК будет расследовать информацию об убийстве российского военнопленного
СК будет расследовать сообщение NYT об убийстве раненого российского пленного
МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет РФ будет проводить расследование по данным из сообщения в СМИ о совершении украинскими боевиками преступления против раненого российского военнопленного. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины... Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка", — сказано в сообщении СК.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что данные, предоставленные изданием The New York Times, о том, что прокиевские боевики убили просившего об оказании медпомощи российского пленного, будут проверены. Москва потребует расследование и от международных организаций, добавил дипломат.
The New York Times ранее сообщила со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (действующие в интересах ВСУ наемники) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медпомощи.
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