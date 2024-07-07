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Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - 07.07.2024, ПРАЙМ
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Политика НАТО в отношении Украины - захват территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постпред Республики Крым при президенте России -... | 07.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-07T08:38+0300
2024-07-07T08:38+0300
2024-07-07T08:38+0300
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Политика НАТО в отношении Украины - захват территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постпред Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток, - отметил постоянный представитель Крыма. - Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР". При этом Мурадов отметил, что Западу эта территория необходима, чтобы попытаться нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Поэтому лишь полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО, как считает постпред Крыма, является обязательным условием для начала предметного разговора с Соединенными Штатами и НАТО о всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности.
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крым, россия, нато
Политика, КРЫМ, РОССИЯ, НАТО
Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России
Постпред Крыма Мурадов: НАТО захватило исторические территории России
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Политика НАТО в отношении Украины - захват территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постпред Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток, - отметил постоянный представитель Крыма. - Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР".
При этом Мурадов отметил, что Западу эта территория необходима, чтобы попытаться нанести Российской Федерации стратегическое поражение.
"Вместо НАТО": в Германии призвали к радикальным мерам из-за Украины
Поэтому лишь полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО, как считает постпред Крыма, является обязательным условием для начала предметного разговора с Соединенными Штатами и НАТО о всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности.