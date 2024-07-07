https://1prime.ru/20240707/nato-849885761.html

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России - 07.07.2024, ПРАЙМ

Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий России

Политика НАТО в отношении Украины - захват территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постпред Республики Крым при президенте России -... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T08:38+0300

2024-07-07T08:38+0300

2024-07-07T08:38+0300

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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Политика НАТО в отношении Украины - захват территорий, которые ранее входили в историческую Россию, заявил постпред Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток, - отметил постоянный представитель Крыма. - Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР". При этом Мурадов отметил, что Западу эта территория необходима, чтобы попытаться нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Поэтому лишь полный разгром бандеровской Украины и достижение целей СВО, как считает постпред Крыма, является обязательным условием для начала предметного разговора с Соединенными Штатами и НАТО о всеобъемлющей безопасности и стратегической стабильности.

https://1prime.ru/20240706/mery-849880591.html

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крым, россия, нато