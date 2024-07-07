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Вильфанд пообещал россиянам "нескучную" погоду

Вильфанд пообещал россиянам "нескучную" погоду - 07.07.2024, ПРАЙМ

Вильфанд пообещал россиянам "нескучную" погоду

На следующей неделе в ряде российских регионов ожидаются температурные рекорды. В Ростовской области и на Ставрополье одновременно с жарой пройдут сильные... | 07.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-07T08:05+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. На следующей неделе в ряде российских регионов ожидаются температурные рекорды. В Ростовской области и на Ставрополье одновременно с жарой пройдут сильные дожди. Погода этим летом "нескучная", отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях ожидается жара 40-42 градуса, а в Краснодарском каре - 39-41. "Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока. В Бурятии - 37, в Забайкалье - 39-41 градус, на юге Амурской области - 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра. При этом в Ростовской области и Ставропольском крае, как ожидают метеорологи, одновременно с аномально высокими температурами пройдут сильные дожди с грозами, сила ветра будет достигать 23-25 метров в секунду. "Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", - сказал Вильфанд.

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