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Патрушев обещал расплату за арест российских активов

Патрушев обещал расплату за арест российских активов - 08.07.2024, ПРАЙМ

Патрушев обещал расплату за арест российских активов

Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:40+0300

2024-07-08T15:40+0300

2024-07-08T16:11+0300

замороженные российские активы

политика

николай патрушев

запад

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Страны, пошедшие на арест российских активов, со временем сполна заплатят за действия своего руководства, предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Так он прокомментировал недавние слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего страны Запада научиться извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией и, например, конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов. Также Сикорский заявил, что на Западе "забыли" о том, что Россию можно победить. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Готов повторить для главы польского МИДа, страдающего фразерством и плохо знающего историю: да, Россия переживала сложные времена, но победить ее невозможно ни на поле боя, ни санкциями, ни запугиванием и подкупом граждан", - сказал Патрушев сайту "Аргументы и факты". "А что касается ареста и использования активов – это грубейшее нарушение международного права, подрывающее мировую финансовую систему. И это откровенное воровство не останется безнаказанным. Придет время, и страны, покусившиеся на российские материальные ценности, сполна заплатят за такие действия своего руководства", - добавил Патрушев. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

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замороженные российские активы, николай патрушев, запад