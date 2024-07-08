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Смешанные настроения: рынок пытается найти опору

Смешанные настроения: рынок пытается найти опору - 08.07.2024, ПРАЙМ

Смешанные настроения: рынок пытается найти опору

Рынок пытается найти опору. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,49% до 3149,29 п., индекс РТС – на 0,48% до 1158,85 п. на фоне небольшого ослабления рубля. | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T08:55+0300

2024-07-08T08:55+0300

2024-07-08T08:55+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Рынок пытается найти опору. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,49% до 3149,29 п., индекс РТС – на 0,48% до 1158,85 п. на фоне небольшого ослабления рубля. По отношению к китайскому юаню рубль ослаб на 0,14%. По итогам недели индексы тем не менее снизились на 0,16% и 2,86% соответственно. Индекс RGBI за неделю упал на 1,02%, а кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет сместилась вниз на 14-21 б. п. Сильнее всего повысилась доходность 10-летних ОФЗ.Опережающую динамику в пятницу показали индекс Мосбиржи нефти и газа и индекс МосБиржи металлургических и добывающих компаний. В первом случае поддержку акциям нефтегазовых компаний могла оказать позитивная динамика на нефтяном рынке, котировки Brent на неделе обновили максимумы с конца апреля 2024 года. Металлы на прошлой неделе тоже подорожали, что могло оказать поддержку металлургическому сектору. В частности, котировки палладия повысились на 6,23%, на фоне чего котировки акций Норникеля показали рост на 3,04% в пятницу.Котировки золота приблизились к верхней границе диапазона $2300-2400, в котором они находятся с начала апреля текущего года. World Gold Council обращает внимание на привлекательность золота в глазах инвесторов: в полугодовом обзоре отмечается, что золото с начала 2024 года остается одним из самых доходных классов активов, показав рост на 12% с начала года, уступая по доходности только рынку акций США. Одной из предпосылок для продолжения роста называется перспектива снижения процентных ставок мировыми центральными банками. В этом контексте котировки золота могут получить сильный импульс к продолжению роста во II полугодии 2024 года. Опубликованные в пятницу данные по занятости вне сельского хозяйства США отражают охлаждение на американском рынке труда, что дает основания ФРС перейти к циклу снижения процентных ставок в скором времени.С 9 по 14 июля торги акциями БТБ на Московской бирже будут приостановлены из-за обратного сплита в пропорции 5000:1. Интерфакс сообщил в пятницу, что ВТБ планирует выкупить у акционеров оставшиеся после обратного сплита дробные акции на баланс дочерней структуры, а затем консолидировать их и продать в рынок.Ключевым событием не предстоящей неделе станет дивидендная отсечка по акциям Сбербанка, реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 11 июля. Таким образом, 10 июля – последний день для покупки акций Сбербанка под дивиденды за 2023 год. На фоне дивидендной отсечки по акциям Сбербанка индекс МосБиржи может показать снижение на 1-1,5% во второй половине недели, которое тем не менее может носить технический характер, учитывая дивидендный гэп по акциям Сбербанка и вес акций Сбербанка в общей структуре индекса.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции