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Неделя на рынке акций по нулям - 08.07.2024, ПРАЙМ
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Неделя на рынке акций по нулям
Неделя на рынке акций по нулям - 08.07.2024, ПРАЙМ
Неделя на рынке акций по нулям
Индекс Мосбиржи на неделе был волатилен — скачок к расчетным 3225 п. сменился активной коррекцией почти до 3100 п., но закрытие пятничной вечерки выше 3153 п. и | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T09:44+0300
2024-07-08T09:44+0300
мнения аналитиков
акции
торги
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на неделе был волатилен — скачок к расчетным 3225 п. сменился активной коррекцией почти до 3100 п., но закрытие пятничной вечерки выше 3153 п. и неделя по нулям. Выкуп просадки несколько обнадеживает, чувствуются силы покупателей бумаг. В ближайшие дни крупные компании закроют свои реестры под выплаты дивидендов, и индекс МосБиржи чисто технически просядет, но потом средства вернутся на рынок и будут реинвестированы — перспективный фактор подъема индекса.Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+3,7%). Видно улучшение сентимента. По сути, акции и обеспечили более половины пятничного прироста индекса Мосбиржи. Закрытие под 127 руб. Следующий ориентир вверх выше 129 руб., а далее и 134 руб. Факторы оптимизма — подтверждение плана поставки газа в Китай в 2027 г. и вероятность пролонгации договора с ЕС после 2024 г.Слабее рынка оказались акции банка МКБ (-4,3%). Они низколиквидные и могут значительно отклоняться даже на небольшом объеме. Подходят скорее долгосрочным инвесторам. Таргет на год — 8,5 руб., а интересная область для покупки у 7 руб.Рубль завершил торговую неделю потерями в 3%, юань был выше 12, но закрылся под планкой. Оцениваем повышенную вероятность завершения ослабления рубля и начала коррекции инвалют на ближайшие сессии в пределах пары процентов.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мнения аналитиков, акции, торги, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, Торги, индекс Мосбиржи
09:44 08.07.2024
 
Неделя на рынке акций по нулям

Аналитик Зельцер: индекс Мосбиржи завершил неделю по нулям

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на неделе был волатилен — скачок к расчетным 3225 п. сменился активной коррекцией почти до 3100 п., но закрытие пятничной вечерки выше 3153 п. и неделя по нулям. Выкуп просадки несколько обнадеживает, чувствуются силы покупателей бумаг. В ближайшие дни крупные компании закроют свои реестры под выплаты дивидендов, и индекс МосБиржи чисто технически просядет, но потом средства вернутся на рынок и будут реинвестированы — перспективный фактор подъема индекса.
Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+3,7%). Видно улучшение сентимента. По сути, акции и обеспечили более половины пятничного прироста индекса Мосбиржи. Закрытие под 127 руб. Следующий ориентир вверх выше 129 руб., а далее и 134 руб. Факторы оптимизма — подтверждение плана поставки газа в Китай в 2027 г. и вероятность пролонгации договора с ЕС после 2024 г.
Слабее рынка оказались акции банка МКБ (-4,3%). Они низколиквидные и могут значительно отклоняться даже на небольшом объеме. Подходят скорее долгосрочным инвесторам. Таргет на год — 8,5 руб., а интересная область для покупки у 7 руб.
Рубль завершил торговую неделю потерями в 3%, юань был выше 12, но закрылся под планкой. Оцениваем повышенную вероятность завершения ослабления рубля и начала коррекции инвалют на ближайшие сессии в пределах пары процентов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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