Неделя на рынке акций по нулям

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на неделе был волатилен — скачок к расчетным 3225 п. сменился активной коррекцией почти до 3100 п., но закрытие пятничной вечерки выше 3153 п. и неделя по нулям. Выкуп просадки несколько обнадеживает, чувствуются силы покупателей бумаг. В ближайшие дни крупные компании закроют свои реестры под выплаты дивидендов, и индекс МосБиржи чисто технически просядет, но потом средства вернутся на рынок и будут реинвестированы — перспективный фактор подъема индекса.Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+3,7%). Видно улучшение сентимента. По сути, акции и обеспечили более половины пятничного прироста индекса Мосбиржи. Закрытие под 127 руб. Следующий ориентир вверх выше 129 руб., а далее и 134 руб. Факторы оптимизма — подтверждение плана поставки газа в Китай в 2027 г. и вероятность пролонгации договора с ЕС после 2024 г.Слабее рынка оказались акции банка МКБ (-4,3%). Они низколиквидные и могут значительно отклоняться даже на небольшом объеме. Подходят скорее долгосрочным инвесторам. Таргет на год — 8,5 руб., а интересная область для покупки у 7 руб.Рубль завершил торговую неделю потерями в 3%, юань был выше 12, но закрылся под планкой. Оцениваем повышенную вероятность завершения ослабления рубля и начала коррекции инвалют на ближайшие сессии в пределах пары процентов.
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на неделе был волатилен — скачок к расчетным 3225 п. сменился активной коррекцией почти до 3100 п., но закрытие пятничной вечерки выше 3153 п. и неделя по нулям. Выкуп просадки несколько обнадеживает, чувствуются силы покупателей бумаг. В ближайшие дни крупные компании закроют свои реестры под выплаты дивидендов, и индекс МосБиржи чисто технически просядет, но потом средства вернутся на рынок и будут реинвестированы — перспективный фактор подъема индекса.
Сильнее рынка вновь акции Газпрома (+3,7%). Видно улучшение сентимента. По сути, акции и обеспечили более половины пятничного прироста индекса Мосбиржи. Закрытие под 127 руб. Следующий ориентир вверх выше 129 руб., а далее и 134 руб. Факторы оптимизма — подтверждение плана поставки газа в Китай в 2027 г. и вероятность пролонгации договора с ЕС после 2024 г.
Слабее рынка оказались акции банка МКБ (-4,3%). Они низколиквидные и могут значительно отклоняться даже на небольшом объеме. Подходят скорее долгосрочным инвесторам. Таргет на год — 8,5 руб., а интересная область для покупки у 7 руб.
Рубль завершил торговую неделю потерями в 3%, юань был выше 12, но закрылся под планкой. Оцениваем повышенную вероятность завершения ослабления рубля и начала коррекции инвалют на ближайшие сессии в пределах пары процентов.
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