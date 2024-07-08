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ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах
ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах - 08.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах
Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам,... | 08.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-08T10:11+0300
2024-07-08T10:11+0300
2024-07-08T10:11+0300
банк россии
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам, говорится в сообщении регулятора. "Новый сервис содержит сведения о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России", - сообщил ЦБ. Сервис предназначен для широкого круга пользователей: розничных инвесторов, ведомств, участников рынка и регуляторов финансового рынка. Чтобы узнать рейтинг какой-либо компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также посмотреть рейтинговые действия в ретроспективе. По мнению регулятора, раскрытие таких сведений на одном ресурсе повысит прозрачность рейтинговой отрасли и позволит использовать режим единого окна для поиска информации.
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россия
ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах
Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам, говорится в сообщении регулятора.
"Новый сервис содержит сведения о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России", - сообщил ЦБ.
Сервис предназначен для широкого круга пользователей: розничных инвесторов, ведомств, участников рынка и регуляторов финансового рынка.
Чтобы узнать рейтинг какой-либо компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также посмотреть рейтинговые действия в ретроспективе.
По мнению регулятора, раскрытие таких сведений на одном ресурсе повысит прозрачность рейтинговой отрасли и позволит использовать режим единого окна для поиска информации.