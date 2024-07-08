https://1prime.ru/20240708/bank-849902533.html

ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах

ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах - 08.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ начнет публиковать информацию о кредитных рейтингах

Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам,... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T10:11+0300

2024-07-08T10:11+0300

2024-07-08T10:11+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Банк России начинает публиковать информацию о кредитных рейтингах, присвоенных российскими рейтинговыми агентствами компаниям и финансовым инструментам, говорится в сообщении регулятора. "Новый сервис содержит сведения о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по ним с момента включения кредитных рейтинговых агентств в реестр Банка России", - сообщил ЦБ. Сервис предназначен для широкого круга пользователей: розничных инвесторов, ведомств, участников рынка и регуляторов финансового рынка. Чтобы узнать рейтинг какой-либо компании, достаточно ввести ее название в поисковую строку. Можно также посмотреть рейтинговые действия в ретроспективе. По мнению регулятора, раскрытие таких сведений на одном ресурсе повысит прозрачность рейтинговой отрасли и позволит использовать режим единого окна для поиска информации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия