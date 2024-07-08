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Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже впервые за месяц

Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже впервые за месяц - 08.07.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 подешевел на российской бирже впервые за месяц

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась впервые с 5 июня - почти на 0,2%, следует... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T15:44+0300

2024-07-08T15:44+0300

2024-07-08T15:44+0300

энергетика

бензин

спбмтсб

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник снизилась впервые с 5 июня - почти на 0,2%, следует из данных торгов. Так, бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за понедельник подешевел на 0,19% - до 67 722 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 также снизилась - на 2,39%, до 54 091 рубля за тонну. Практически непрерывный рост цен на бензины продолжался с июня. Так, цены на Аи-92 с первого торгового дня июня по 5 июля взлетали на 19,6%, на Аи-95 - на 28,8%. Цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 0,79% - до 59 720 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии снизилась на 1,84% - до 25 349 рублей за тонну. Тонна мазута подешевела на 1,23% - до 29 287 рублей. Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов России стабильная, а текущего объема выпуска бензина и дизтоплива достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух нефтеперерабатывающих заводах. Правительство РФ 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений будет продлено исходя из ситуации на рынке.

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бензин, спбмтсб