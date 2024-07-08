https://1prime.ru/20240708/benzin-849923283.html

Эксперт объяснил, почему в России снижаются биржевые цены на бензин

Эксперт объяснил, почему в России снижаются биржевые цены на бензин - 08.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему в России снижаются биржевые цены на бензин

Снижение биржевых цен на бензин в России происходит на фоне завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), однако значительного падения стоимости... | 08.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-08T18:25+0300

2024-07-08T18:25+0300

2024-07-08T18:25+0300

экономика

биржевые цены на бензин

россия

цены на бензин

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Снижение биржевых цен на бензин в России происходит на фоне завершения ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), однако значительного падения стоимости не ожидается, таким мнением поделился с РИА Новости директор центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ, заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин. По итогам торгов понедельника на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина Аи-95 снизилась впервые с 5 июня. Так, марка подешевела на 0,19% - до 67 722 рублей за тонну. Цена на Аи-92 также снизилась - на 2,39%, до 54 091 рубля за тонну. Практически непрерывный рост цен на бензины продолжался с июня. Стоимость Аи-92 с первого торгового дня июня по 5 июля взлетала на 19,6%, на Аи-95 - на 28,8%. "Динамика цен на бензин сегодня - это небольшая корректировка после предыдущей уверенной динамики роста на протяжении нескольких недель. Положительно на балансе должно сказаться дальнейшее планируемое возобновление работы НПЗ в июле. Но на какое-то заметное снижение цен надеяться не стоит", - предположил собеседник агентства. Комментируя розничные цены на бензин, Кулагин пояснил, что в течение года следует ожидать сдержанного роста с ориентиром на инфляцию. "Прямой зависимости между биржевыми и розничными ценами сегодня нет, разница (между оптом и розницей - ред.) скорее показывает, является ли привлекательным бизнес в сегменте АЗС на данный момент", - добавил эксперт, отвечая на вопрос, отразится ли стабилизация оптовых цен на рознице. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать цены на топливо на АЗС и баланс маржинальности переработки, чтобы цены на топливо не росли темпами выше инфляции. В июне глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что ведомство сохраняет таргет по росту цен на бензин в пределах инфляции. Минэнерго РФ в пятницу сообщило, что ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух нефтеперерабатывающих заводах.

https://1prime.ru/20240708/novak-849913823.html

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